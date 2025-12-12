ٹینکر کی ٹکر سے نوجوان کے جاں بحق ہونے کا مقدمہ ڈرائیور، مالکان کیخلاف درج
کراچی(اسٹاف رپورٹر)سرجانی فور کے چورنگی کے قریب تیزرفتارواٹرٹینکرکی ٹکرسے فرسٹ ایئر کے طالب کے جاں بحق ہونے کا مقدمہ واٹر ٹینکرکے نامعلوم ڈرائیوراورواٹر ٹینکرکے مالکان کے خلاف درج کرلیا گیا۔۔۔
بدھ کی صبح نارتھ کراچی سیکٹرفائیو اے ٹو میں تیزرفتارواٹر ٹینکرکی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 17 سالہ نوجوان عابد رئیس کے جاں بحق ہونے کے واقعے کا مقدمہ خواجہ اجمیرنگری تھانے میں درج کرلیا گیا۔والد رئیس احمد کی مدعت میں درج مقدمے میں قتل خطا، قتل السبب،غفلت لا پروائی سے ڈرائیونگ کرنے سمیت دیگردفعات شامل کی گئی ہیں، مقدمے میں واٹر ٹینکرڈرائیوراورمالکان سعید اللہ اورعبداللہ کو نامزد کیا گیا۔مقدمے کے متن کے مطابق علاقہ مکینوں نے بتایا کہ واٹر ٹینکر کا ڈرائیورکم عمرتھا،حادثے میں جاں بحق نوجوان 17 سالہ عابد رئیس فرسٹ ایئر کا طالب علم اورسرجانی ٹاؤن کا رہائشی تھا۔متوفی نوجوان گزشتہ روزگھر سے کالج جانے کے لیے موٹر سائیکل پرنکلا تھا جسے راستے میں تیزرفتارواٹرٹینکر نے کچل دیا تھا۔حادثے کے بعد واٹرٹینکرکا ڈرائیورموقع پرسے فرارہوگیا تھاجبکہ مشتعل شہریوں نے واٹر ٹینکر کو آگ لگادی تھی۔