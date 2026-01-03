صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایک کروڑ روپے سے زائد مالیت کے اسمگل شدہ سگریٹ اور گاڑی ضبط

  • کراچی
ایک کروڑ روپے سے زائد مالیت کے اسمگل شدہ سگریٹ اور گاڑی ضبط

کراچی(اسٹاف رپورٹر)اے ایس او کراچی نے 1 کروڑ 15 لاکھ 60 ہزار روپے روپے مالیت کے اسمگل شدہ سگریٹ اور کوسٹر ضبط کر لی۔

مصدقہ انٹیلی جنس پر عمل کرتے ہوئے ، کلکٹریٹ آف کسٹمز انفورسمنٹ، کراچی کے اینٹی سمگلنگ آرگنائزیشن نے ایک کوسٹر، جسکا رجسٹریشن نمبر JE-3252 ہے ، کو کامیابی سے روک لیا۔ کارروائی کے وقت گاڑی مسافروں کے بغیر پائی گئی۔ گاڑی کی چھت کے ساتھ سیٹوں کی آخری قطار کے پیچھے خاص طور پر ڈیزائن کیے گئے خفیہ کمپارٹمنٹس کا پتہ چلا۔ تلاش کے نتیجے میں سگریٹ کے مختلف برانڈز کے اسمگل شدہ1520 ڈنڈے برآمد ہوئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

لدھیوالہ وڑائچ:سپروائزر اور عملہ کی غفلت،کوڑا کرکٹ کے ڈھیر،بد بو سے زندگی اجیرن

رستمِ پاکستان دنگل 16جنوری کو جناح سٹیڈیم میں ہوگا

جیسر والہ میں تجاوزات کیخلاف گرینڈ آپریشن کا آ غاز

تاجروں ، صنعتکاروں کو ساتھ لیکر چلیں گے :رضوان دلدار

سیالکوٹ:سینکڑوں پتنگیں اور کیمیکل ڈور برآمد ،ملزم گرفتار

ڈپٹی کمشنر حافظ آباد کا رات گئے ٹی ایچ کیو ہسپتال پنڈی بھٹیاں کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن