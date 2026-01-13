صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محراب پور، نوڈیرو، جھڈو میں چوری ڈکیتی وارداتیں، 4ملزم گرفتار

  • کراچی
محراب پور، نوڈیرو، جھڈو میں چوری ڈکیتی وارداتیں، 4ملزم گرفتار

تالے توڑکر دکان کاصفایا، کار بھی چوری، نوڈیرو، جھڈو میں گرفتاریاں عمل میں آئیں

اندرون سندھ(نمائندگان)سندھ کے مختلف شہروں میں چوری ڈکیتی کی متعدد وارداتیں ہوئی ہیں، جبکہ 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ محراب پور میں کنڈیارو تھانے کی حدود سے محکمہ بلدیہ کنڈیارو آفس کے پاس کھڑی ہوئی عرفان پیرزادہ کی مہران کار نمبر اے ایم جی 819 چور لے اڑے ، کریانہ شاپ میں چوری کی واردات بھریا سٹی تھانے کی حدود میں نادرا آفس کے پاس ہوئی، جہاں پر انور راجپوت کی دکان کے تالے توڑ کر چور لاکھوں مالیت کا سامان چرا کر لے گئے ۔ ادھر نوڈیرو تھانے کی حدود پنجودیرو کے علاقے میں پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ایکٹو کرمنل شہزادو عرف چھلو جیہو کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے 30 بور پستول اور گولیاں برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔

پولیس کے مطابق گرفتار ملزم سورج میرجت گینگ کا اہم رکن ہے اور اس کے خلاف نوڈیرو، لاڑکانہ سمیت مختلف تھانوں میں ایک درجن سے زائد سنگین نوعیت کے مقدمات درج ہیں۔ ابتدائی تفتیش کے دوران ملزم نے لاڑکانہ اور نوڈیرو کے مختلف علاقوں سے متعدد موٹر سائیکلیں چھیننے اور دیگر وارداتوں میں ملوث ہونے کا اعتراف بھی کیا ہے۔ جھڈو پولیس نے 4 ملزمان کو گرفتار کرکے قبضے سے گٹکے ، مین پوریاں اور چرس برآمد کرلی، گرفتار ملزمان میں ثاقب علی قائم خانی علی غلام جروار، آصف عرف کوڈو شیدی، جاوید علی شامل ہیں۔ ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر لئے گئے ، ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کمپریسر استعمال کرنیوالے گیس صارفین کے کنکشن ایک ماہ کیلئے منقطع، بھاری جرمانہ ہوگا

شہریوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہے :ڈاکٹر نوید

حافظ آباد : مساجد کے آئمہ کرام کیلئے اعزازیہ کارڈ پروگرام شروع

منڈی بہاؤالدین:ڈپٹی کمشنر کا مختلف علاقوں میں صفائی ستھرائی کا جائزہ

اے سی سمبڑیال عدنان بشیر وڑائچ نے چارج سنبھال لیا ، مختلف علاقوں کا دورہ

علی پور چٹھہ:نکاسی آب ، صفائی، شہری سہولیات کے منصوبے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس