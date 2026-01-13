صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پارکنگ فیس کے نام پرشہریوں کو لوٹنے والے مزید 12افراد گرفتار

  • کراچی
پارکنگ فیس کے نام پرشہریوں کو لوٹنے والے مزید 12افراد گرفتار

کراچی (آئی این پی)شہر قائد میں پارکنگ فیس کے نام پر لوٹنے والے مزید 12 افراد گرفتار کر لیے گئے ۔کراچی کے مرکزی علاقے صدر میں پارکنگ فیس کے نام پرشہریوں کو لوٹنے والے پارکنگ مافیا کارندے قانون کے شکنجے میں آ گئے ہیں۔۔۔

 ریگل چوک اور عبداللہ ہارون روڈ سمیت اطراف کے علاقوں میں غیر قانونی پارکنگ فیس وصول کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی گئی ہے ۔صدر میں تجاوزات اور پارکنگ مافیا کے خلاف آپریشن کرنے والے اسسٹنٹ کمشنر حاظم بھنگوار پریڈی تھانے پہنچ گئے ، شہریوں کو غیر قانونی طور پر چارجڈ فیس کی مد میں لوٹنے والے پارکنگ مافیا کے خلاف خود اسسٹنٹ کمشنر نے مزید 12 مقدمات درج کرا دیے ، اور مزید 12 افراد کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا گیا۔تمام مقدمات ٹریفک پولیس کی مدعیت میں درج کروائے گئے ہیں، یہ ایکشن غیر قانونی چارجڈ فیس اور پارکنگ مافیا کے کارندوں کی جانب سے شہریوں سے بدسلوکی کے واقعات پر کیا گیا، اب تک غیر قانونی پارکنگ، چارجڈ فیس کے نام پر 40 سے زائد مقدمات اور 30 سے زائد افراد زیر حراست ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈہسپتال ون: ڈائلیسزمشینوں کی قلت مریض پریشان

ستھرا پنجاب:ڈپٹی کمشنر کا اجلاس،صفائی کے انتظامات کا جائزہ

ایف ڈی اے میں مالیاتی نظم و نسق یقینی بنانے کی ہدایت

پائیدار غذائی تحفظ کے لیے باہمی تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق

واسا کی ٹیمیں سائیڈ واک ڈرینز کور کرنے میں مصروف

دکان کے سامنے رکشہ کھڑا کرنے سے روکنے پر چھری سے حملہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس