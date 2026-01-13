صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بارہ روز میں 35 افراد ٹریفک حادثات کی نذر

  • کراچی
بارہ روز میں 35 افراد ٹریفک حادثات کی نذر

کراچی(اسٹاف رپورٹر)رواں سال کے بارہ روز میں مختلف علاقوں میں تین سو سے زائد رپورٹ ہونے والے ٹریفک حادثات میں 35 افراد جاں بحق جبکہ 326 زخمی ہوگئے۔۔۔

تفصیلات کے مطابق رواں سال کے مہینے کے ابتدائی بارہ روز کے دوران مختلف ٹریفک حادثات میں مجموعی طور پر 35 افراد جاں سے گئے ،،جاں بحق افراد میں 23 مرد،5 خواتین، 6 بچے اور ایک بچی شامل ہے ۔گزشتہ بارہ روز کے دوران صرف ہیوی ٹریفک نے ہی 12 افراد کی جانیں لیں جن میں ٹریلر کی ٹکر سے 7،واٹر ٹینکر سے ایک جبکہ بس کی ٹکر سے 4 افراد اپنی جانوں سے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ڈی ڈی ڈبلیو پی:ٹریفک روانی بہتر کرنے کیلئے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری

بی زیڈ یو :چوری کی وارداتیں جاری، ناقص سکیورٹی بے نقاب

علاج میں غفلت برداشت نہیں کی جائیگی:ملیحہ رشید

تعلیمی بورڈ ملازمین کیلئے عمرہ اورسپورٹس گالا انعامات کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر کا نرسنگ سکول کا دورہ،پرنسپل کی بریفنگ

مظفرگڑھ کے 494آئمہ کرام میں پے آرڈرز تقسیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس