صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سائٹ سپرہائی وے پر فیکٹری میں آگ لگ گئی

  • کراچی
سائٹ سپرہائی وے پر فیکٹری میں آگ لگ گئی

ڈائپر بنائے جاتے ہیں، فیکٹری سے تمام افراد کو محفوظ باہر نکال لیا گیا فیکٹریوں اور رہائشی علاقوں کو محفوظ بنانے کیلئے خصوصی انتظامات کی ہدایت

کراچی(اسٹاف رپورٹر)گلشن معمار میں فیکٹری میں آگ لگ گئی۔دو فائر ٹینڈرز کی مدد سے آگ پر قابو پانے کی کوشش جاری ہے ۔آتشزدگی کا یہ واقعہ سپرہائی وے سائٹ پر واقع فیکٹری میں پیش آیا ہے ، جس میں ڈائپر بنائے جاتے ہیں، فیکٹری سے تمام افراد کو باہر نکال لیا گیا ہے ۔چیف فائر آفیسر کا کہنا ہے کہ فیکٹری کو فوری طور پر خالی کروالیا گیا ہے ، آگ لگنے کی وجوہات معلوم نہیں ہوسکی ہے ، فوری طور پر اس پر قابو پالیا جائے گا۔دوسری جانب احسن آباد میں فیکٹری میں آگ لگنے کے واقعے پر مشیرِ وزیراعلیٰ سندھ برائے بحالیات گیان چند اسرانی نے فوری نوٹس لیتے ہوئے ریسکیو اور فائر بریگیڈ حکام کو ہنگامی بنیادوں پر کارروائی کی ہدایت کی ہے ۔ فائر بریگیڈ کی تین گاڑیاں آگ بجھانے کے عمل میں مصروف ہیں جبکہ ریسکیو اور فائر فائٹنگ عملہ ہائی الرٹ ہے۔

مشیرِ بحالی گیان چند ایسرانی کی ہدایت پرموقع پر موجود حکام کی جانب سے لمحہ بہ لمحہ صورتحال سے آگاہ کیا جارہا ہے ۔ انہوں نے ہدایت کی کہ آگ پر فوری اور مکمل قابو پایا جائے اور کسی قسم کی غفلت برداشت نہ کی جائے ۔انہوں نے قریبی فیکٹریوں اور رہائشی علاقوں کو محفوظ بنانے کے لیے خصوصی انتظامات کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت ہنگامی حالات میں فوری رسپانس اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام اداروں کو ہمہ وقت متحرک رکھے ہوئے ہے اور کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو و فائر فائٹنگ ادارے مکمل طور پر تیار ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کمپریسر استعمال کرنیوالے گیس صارفین کے کنکشن ایک ماہ کیلئے منقطع، بھاری جرمانہ ہوگا

شہریوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہے :ڈاکٹر نوید

حافظ آباد : مساجد کے آئمہ کرام کیلئے اعزازیہ کارڈ پروگرام شروع

منڈی بہاؤالدین:ڈپٹی کمشنر کا مختلف علاقوں میں صفائی ستھرائی کا جائزہ

اے سی سمبڑیال عدنان بشیر وڑائچ نے چارج سنبھال لیا ، مختلف علاقوں کا دورہ

علی پور چٹھہ:نکاسی آب ، صفائی، شہری سہولیات کے منصوبے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس