اسکولوں میں سردی کی تعطیلات جنوری میں کرنے پر غور
آب و ہوا میں تبدیلیوں کے پیشِ نظر یہ تجویز سامنے آئی،حکام محکمہ تعلیمسندھ ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ کی کمیٹی آئندہ اجلاس میں غور کرے گی
کراچی (آئی این پی)سندھ ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ اسکول طلبہ کے لیے موسمِ سرما کی تعطیلات دسمبر کے بجائے جنوری میں منتقل کرنے پر غور کر رہا ہے ۔یہ اقدام اس لیے زیرِ غور ہے کیونکہ گزشتہ چند سالوں کے مشاہدات کے مطابق سب سے شدید سردی جنوری میں آتی ہے ، جب تیز ہوائیں اور کم درجہ حرارت طلبہ کو متاثر کر سکتے ہیں۔محکمہ تعلیم کے حکام کا کہنا ہے کہ آب و ہوا میں تبدیلیوں کے پیشِ نظر یہ تجویز سامنے آئی ہے ، اس معاملے پر محکمہ کی اسٹیئرنگ کمیٹی آئندہ اجلاس میں غور کرے گی۔ سندھ میں اسکول اب کتنے بجے کھلیں گے ، نوٹیفکیشن جاری اگر یہ تجویز منظور ہو گئی تو کراچی سمیت ملک کے جنوب مشرقی علاقوں کے اسکولوں میں موسمِ سرما کی تعطیلات دسمبر کے آخری دنوں کے بجائے جنوری میں ہوں گی۔
حالیہ برسوں میں دسمبر کے مہینے میں موسم نسبتاً معتدل رہا ہے ، جبکہ جنوری میں شدید سردی کے باعث درجہ حرارت اکثر ایک ہندسوں تک گر جاتا ہے ۔موجودہ تعلیمی کیلنڈر کے مطابق اسکول یکم جنوری کو دوبارہ کھل جاتے ہیں، جس سے طلبہ کو سب سے زیادہ سرد موسم کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔اس سال بھی اسکول موسمِ سرما کی سب سے سخت لہر کے آغاز سے پہلے کھل گئے تھے ، جس کے باعث تعلیمی حکام نے وقتی طور پر اسکول کے اوقات میں تبدیلی کرتے ہوئے 12 سے 26 جنوری تک کلاسیں صبح 9 بجے سے شروع کرنے کی ہدایت کی۔