صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کے الیکٹرک کی بجلی چوری کے خلاف کارروائیاں جاری

  • کراچی
کے الیکٹرک کی بجلی چوری کے خلاف کارروائیاں جاری

کراچی (سٹی ڈیسک)کے الیکٹرک کی بجلی کی چوری کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ حال ہی میں رند گوٹھ، بن قاسم ٹاؤن میں ایک پی ایم ٹی سے جڑے غیر میٹر شدہ تجارتی دکانوں اور ہوٹلوں سے تقریباً 160 کلوگرام وزن کے 80 غیر قانونی کنکشنز (کنڈے ) ہٹا دیے گئے۔

ان تجارتی اداروں کی جانب سے غیر قانونی طور پر بجلی استعمال کی جا رہی تھی، جس کے نتیجے میں مالی اور تکنیکی نقصانات ہو رہے تھے ۔ متعدد کنڈا ہٹاؤ مہم کے باوجود سالانہ تقریباً 112,000 یونٹس کی بجلی چوری ہورہی تھی، جس سے 4.4 ملین روپے کا نقصان ہورہا تھا۔ علاقے میں تقسیم کا نقصان 40 فیصد ہے ، یعنی ہر 5میں سے 2یونٹس چوری ہو رہے ہیں۔کے ۔الیکٹرک کے ترجمان نے کہا کہ پاور یوٹیلیٹی نے بجلی چوری کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کرائی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کمپریسر استعمال کرنیوالے گیس صارفین کے کنکشن ایک ماہ کیلئے منقطع، بھاری جرمانہ ہوگا

شہریوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہے :ڈاکٹر نوید

حافظ آباد : مساجد کے آئمہ کرام کیلئے اعزازیہ کارڈ پروگرام شروع

منڈی بہاؤالدین:ڈپٹی کمشنر کا مختلف علاقوں میں صفائی ستھرائی کا جائزہ

اے سی سمبڑیال عدنان بشیر وڑائچ نے چارج سنبھال لیا ، مختلف علاقوں کا دورہ

علی پور چٹھہ:نکاسی آب ، صفائی، شہری سہولیات کے منصوبے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس