لاپتہ شہری کی بازیابی کے لئے ایڈووکیٹ جنرل سندھ و دیگرسے جواب طلب
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے اتحاد ٹاؤن سے لاپتہ شہری کی بازیابی کے لئے درخواست پر ایڈووکیٹ جنرل سندھ و دیگر فریقین سے 22 جنوری کو جواب طلب کرلیا۔
عدالت متعلقہ ایس ایس پی کو لاپتہ شہری کو بازیابی کرانے کی ہدایت بھی کردی ہے ۔ پیر کو سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ کے روبرو اتحاد ٹاؤن سے لاپتہ شہری کی بازیابی کے لئے درخواست کی سماعت ہوئی ۔ درخواست لاپتہ شہری شاہزیب کی والدہ مسماۃ زیب النساء نے دائر کی ہے ۔ درخواست میں سیکرٹری داخلہ، آئی جی سندھ ،ایڈیشنل انسپکٹر جنرل سی ٹی ڈی کو فریق بنایا گیا ہے ۔ درخواست گزار کی جانب سے مؤقف اختیار کیاگیا ہے کہ 31 دسمبر 2025 کو ہمارے گھر پر کچھ افراد نے دستک دی، دروازہ کھولنے پر کچھ افراد گھر میں گھس گئے ،وہ مسلح تھے ،انہوں نے تلاشی لینا شروع کردی، یہ افراد گھر سے 20 لاکھ روپے ، سونے کے زیورات اور میرے بیٹے شاہزیب کو لے گئے ، میرے بیٹے کو لے جانے والوں میں بغیر نمبر پلیٹ کے پولیس گاڑی بھی شامل تھی۔ عدالت نے ایڈووکیٹ جنرل سندھ و دیگر فریقین سے 22 جنوری کو جواب طلب کرلیا۔