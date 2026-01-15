صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صدر تانگہ اسٹینڈ چوک کے قریب پتھارا مافیا کا ٹریفک پولیس افسر پرتشدد

  • کراچی
صدر تانگہ اسٹینڈ چوک کے قریب پتھارا مافیا کا ٹریفک پولیس افسر پرتشدد

کراچی(اسٹاف رپورٹر)صدر تانگہ اسٹینڈ چوک کے قریب ٹریفک کی روانی میں خلل ڈالنے والے پتھارے والے نے سڑک سے ہٹانے پر ٹریفک پولیس افسر کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔

 واقعہ کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل فوٹیج میں دیکھا جاسکتا ہے کہ ٹریفک پولیس افسر نے جیسے ہی ٹھیلا سڑک سے ہٹانے کی کوشش کی ملزم نے تشدد شروع کردیا،دھکے دیے جانے سے پولیس افسر زمین پر گر گیا ۔پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ میں ملوث ایک ملزم کو گرفتار کرلیا گیا،گرفتار ملزم عبد القادر اور اسکے ساتھی کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پریس کلب بوریوالا میں تزئین و ڈیجیٹل میڈیا روم کا افتتاح

سہولت بازار میں کنٹرول ریٹ پر اشیائفراہم کرنیکی ہدایت

سرکاری نرخوں پرآٹے کی فراہمی یقینی بنائی جائے ، عثمان طاہر

الہ آباد پارک بوریوالا کی بحالی کیلئے فوری اقدامات کی ہدایت

سی این ایف فورس نے منشیات فروش گرفتار کر لیا

کمشنر ڈیرہ کا مظفرگڑھ میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مستقبل کا وفاقی دارالحکومت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک پارک سے جڑی یادیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
یادِ رفتگاں: ڈاکٹرمحمد کمال اور مولانا فضل الرحیم
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟ … (2)
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر… (2)
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(1)
مفتی منیب الرحمٰن