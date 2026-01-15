صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامشورو:عوام کی جان و مال کاتحفظ یقینی بنایا جائے ، ڈپٹی کمشنر

  • کراچی
جامشورو:عوام کی جان و مال کاتحفظ یقینی بنایا جائے ، ڈپٹی کمشنر

کم عمر بچوں سے بھیک منگوانے کے خلاف سخت، بلاامتیاز کارروائیاں کی جائیںغیر قانونی موبائل سموں کی روک تھام کی جائے ،غضنفر قادری ،اجلاس سے خطاب

 جامشورو (نمائندہ دنیا) ڈپٹی کمشنر جامشورو غضنفر علی قادری کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کے تحت قائم ڈسٹرکٹ کوآرڈی نیشن ایپکس کمیٹی کا اہم اجلاس ڈی سی آفس میں منعقد ہوا، جس میں انہوں نے گزشتہ ماہ کی کارروائیوں اور مجموعی کارکردگی پر بریفنگ حاصل کی۔ اس موقع پر صوبائی اور وفاقی اداروں کے افسران نے غیر قانونی نان کسٹم پیڈ اشیا کے خلاف کی گئی کارروائیوں سمیت دیگر اہم اقدامات پر مشتمل تفصیلی رپورٹس پیش کیں۔ اجلاس میں چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف مختیار ابڑو، ایس ایس پی جامشورو ظفر صدیق چھانگا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ون بابر خان نظامانی، اے ڈی سی ٹو ڈاکٹر عدنان منیر تنیو، پاک آرمی، رینجرز، ایکسائز، قانون نافذ کرنے والے اداروں سمیت تمام متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ افسران کو ہدایات دیں کہ غیر قانونی موبائل سموں کی روک تھام، کم عمر بچوں سے بھیک منگوانے کے مکروہ دھندے کے خلاف سخت اور بلاامتیاز کارروائیاں کی جائیں۔ انہوں نے زور دیا کہ عوام کی جان و مال کے تحفظ اور امن و امان کے قیام کے لیے تمام ادارے باہمی تعاون اور مربوط حکمت عملی کے تحت کام کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈسٹرکٹ کوآرڈی نیشن ایپکس کمیٹی کے اجلاس ہر ماہ باقاعدگی سے دو مرتبہ منعقد کیے جائیں گے ، جبکہ کمیٹی کی کارکردگی اور کارروائیوں کا تفصیلی جائزہ لے کر رپورٹ صوبائی اور وفاقی ایپکس کمیٹی کو ارسال کی جائے گی تاکہ ضلع جامشورو میں جرائم کے مکمل خاتمے اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنایا جا سکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

14 ادویات غیر میعاری استعمال پر پابندی سپلائرز کیخلاف قانونی کارروائی کا امکان

صنعتی یونٹس شہر سے باہر منتقل کرنے کا فیصلہ

کمشنر کا نصرت فتح علی خاں ہسپتال کا دورہ، صفائی کا جائزہ

زرعی یونیورسٹی : پروکہ فارم پر بائیو گیس نمائشی پلانٹ کا افتتاح

پمپ ملازمین کی خوردبرد، لاکھوں کا پٹرول و ڈیزل غائب

ڈپٹی کمشنر کا ڈسٹرکٹ ہسپتال کا دورہ، مریضوں کی عیادت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مستقبل کا وفاقی دارالحکومت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک پارک سے جڑی یادیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
یادِ رفتگاں: ڈاکٹرمحمد کمال اور مولانا فضل الرحیم
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟ … (2)
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر… (2)
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(1)
مفتی منیب الرحمٰن