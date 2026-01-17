صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے ملازمین 26 جنوری ہڑتال کرینگے

  • کراچی
بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے ملازمین 26 جنوری ہڑتال کرینگے

دفاتر کی تالہ بندی، یونین کے مرکزی دفتر میں مشاورت کے بعد اعلان کیا گیا

حیدر آباد (بیورو رپورٹ) 26جنوری سے واپڈا کی تقسیم کار کمپنیوں کے ملازمین ملک گیر ہڑتال اور دفاتر کی تالا بندی کردینگے اس بات کا فیصلہ لاہور میں یونین کے مرکزی دفتر میں مشاورت کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ 16 جنوری کے کمپیوٹر اور بلنگ بند کرنے کی روشنی میں کیا گیا ہے کیونکہ مذکورہ فیصلے کی روشنی میں کام بند نہیں کیا جارہا تھا لیکن اب نئے اور سخت فیصلے میں کام کی بندش کے باعث بلنگ اور کمپیوٹر کا نظام از خود بند ہوجائیگا کیونکہ ہمارے مصالحتی عمل اور ملک گیر کئے 6 جنوری کے احتجاج کے باوجود حکومت نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کا رویہ ہمارے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے مجبوراً ہمیں اس سخت قدم کی جانب دھکیلا جارہا ہے جسکی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی۔ ان خیالات کا اظہار ورکرز یونین سی بی اے کے مرکزی صدر عبداللطیف نظامانی نے تقریب سے خطاب میں کیا۔

انہوں نے مزید کہا کہ قومی اور مفادعامہ کے اداروں کی نجکاری مسائل کا حل نہیں، حکومت کہتی ہے کہ ہم قومی ادارے نہیں چلاسکتے تو دوسرے لفظوں میں وہ مان رہی ہے کہ حکومت نااہل لوگوں کے پاس ہے جو حکومتی ادارے نہیں چلا سکتے ، انکو ملک چلانے کا بھی کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت نقصان میں چلنے والے اداروں میں دور جدید کے مطابق اصلاحاتی عمل کے ذریعے اداروں کی بہتری کی طرف توجہ مرکوز رکھتے ہوئے انکی ترقی کیلئے کام کرتی مگر حکومت تو ان اداروں کی بھی نجکاری کررہی ہے جو منافع بخش ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

علی پور چٹھہ:گوبر،کوڑے کے ڈھیر،شہریوں کا احتجاج

فیکٹریوں اور بھٹیوں کیخلاف کارروائی میں مداخلت کے باعث ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ

کمشنر نوید حیدر شیرازی سے سماجی کارکنوں کے وفد کی ملاقات

پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک کو بحرانوں سے نکالا :گورنر پنجاب

سمبڑیال کی اہم شاہراہوں کی صفائی و دھلائی کا آغاز

پرنس چوک میں سیوریج لائن کی بحالی کا آپریشن چوتھے روز بھی جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت اور صبر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ٹریفک قوانین اور غریب آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
درختوں کا قتلِ عام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ایران کے حالات ہمارے لیے سبق
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صنعتوں کا ڈیتھ وارنٹ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن