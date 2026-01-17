صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محراب پور:لیڈی ہیلتھ پروگرام کی ناکارہ گاڑیاں کمائی کا ذریعہ

  • کراچی
محراب پور:لیڈی ہیلتھ پروگرام کی ناکارہ گاڑیاں کمائی کا ذریعہ

گاڑیاں مکمل تباہ ہوچکیں،مبینہ طورپرافسران ہرگاڑی کے نام پرماہانہ ہزاروں روپے بٹورتےگاڑیاں نیشنل پروگرام برائے لیڈی ہیلتھ کے تحت دی گئیں، اینٹی کرپشن ادارے خاموش

محراب پور (نمائندہ دنیا)نوشہرو فیروز میں نیشنل پروگرام برائے لیڈی ہیلتھ ورکر کی ناکارہ گاڑیاں افسران نے مبینہ طورپرکمائی کا ذریعہ بنا لیں، تیل اور ایندھن کے نام پر ماہانہ لاکھوں روپے بٹورے جانے کی اطلاعات ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ضلع نوشہرو فیروز میں لیڈی ہیلتھ ورکر کو نیشنل پروگرام برائے لیڈی ہیلتھ ورکر کے تحت سرکار کی جانب سے گاڑیاں فراہم کی گئی تھیں، جو مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے سبب کھڑے کھڑے ناکارہ ہوگئیں، یہ گاڑیاں محکمہ صحت نوشہرو فیروز آفس میں کھڑی ہیں، لیکن ناکارہ ہرگاڑی کھڑے کھڑے ماہانہ 70 لیٹرتیل پینے کے ساتھ مرمت کے نام پر ہزاروں روپے کھا رہی ہے۔

سندھ حکومت کی جانب سے انسداد پولیو مہم کی ضروریات کے پیش نظردی گئی یہ گاڑیاں اب تو مکمل طور پر ختم ہو چکی ہیں، ان کے پرزے بھی نکال دیئے گئے ہیں، محکمہ صحت تو درکنار بدعنوانی کیخلاف سرگرم اداروں نے بھی عوامی نشاندہی کے باوجود تحقیقات کرنا گوارہ نہیں سمجھا ہے ،سماجی رہنماؤں کے مطابق نوشہرو فیروز کا محکمہ صحت واحد حکومتی محکمہ ہے ، جس کی لیڈی ہیلتھ ورکر کو پولیو مہم کے لئے ملی ہوئی تقریباً تمام گاڑیاں ناکارہ ہوگئی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ای بز پورٹل درخواستوں کی مسلسل مانیٹرنگ کا حکم

میانوالی میں گرین بس اسٹاپس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز

یونیورسٹی آف میانوالی میں تین نئے ایسوسی ایٹ ڈگری پروگرامز کی منظوری

شوکت علی کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ،مریضوں سے ملاقات

اسد عباس مگسی کا عیسیٰ خیل کے مختلف ہسپتالوں کے دورے

امریکہ، ملائشیا،کینیڈا سمیت 6ملکی وفد کا کینو فیکٹری کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت اور صبر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ٹریفک قوانین اور غریب آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
درختوں کا قتلِ عام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ایران کے حالات ہمارے لیے سبق
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صنعتوں کا ڈیتھ وارنٹ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن