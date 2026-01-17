صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پٹرولیم لیوی میں اچانک اضافہ عوام دشمنی،پاسبان

  • کراچی
پٹرولیم لیوی میں اچانک اضافہ عوام دشمنی،پاسبان

کراچی (این این آئی)پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کے وائس چیئرمین رفیق خاصخیلی وسندھ کے ضلعی صدور ارشد آرائیں، مبین اجن، نور محمدچانڈیواور نذر علی مغیری نے۔۔۔

 مشترکہ بیان میں حکومت کی جانب سے پٹرولیم لیوی میں اچانک اضافے کو عوام دشمن فیصلہ قرار دیتے ہوئے شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پٹرولیم لیوی میں فوری کمی کی جائے ۔ عالمی مارکیٹ کی قیمتوں کے مطابق عوام کو حقیقی ریلیف دیا جائے ۔ مہنگائی سے پسے ہوئے شہریوں کو مزید ٹیکسوں سے نجات دلائی جائے ۔ پٹرولیم پالیسی میں شفافیت لائی جائے تاکہ عوام کو اصل قیمتوں کا علم ہو سکے ۔انہوں نے کہا کہ عالمی منڈی میں قیمتوں میں کمی کے باوجود حکومت نے لیوی بڑھا کر عوام کو مکمل ریلیف سے محروم کر دیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

لبرٹی گول چکر کو قومی تقریبات منانے کیلئے استعمال کرنیکا فیصلہ

آئندہ سال مزید واٹرٹینکس منصوبے متعارف کرانیکافیصلہ

سی سی پی او آفس کمپلینٹ سیل میں 296درخواستیں موصول

چلڈرن ہسپتال میں خالی اسامیوں پر ڈاکٹرز کی بھرتیاں شروع

واسا :بوسیدہ لائنوں کیساتھ ناکارہ مشینری بھی بدلنے کافیصلہ

مختلف علاقوں میں کارروائیاں،93املاک سربمہر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت اور صبر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ٹریفک قوانین اور غریب آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
درختوں کا قتلِ عام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ایران کے حالات ہمارے لیے سبق
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صنعتوں کا ڈیتھ وارنٹ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن