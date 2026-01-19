گندی گلیوں کی صفائی مہم جلد شروع کرنے کا فیصلہ
شہریوں کو آلودگی سے پاک ماحول فراہم کرنا ترجیح،ایم ڈی سالڈویسٹ طارق علی نظامانی سے چیئرمین لیاقت آباد زون کی ملاقات،مسائل سے آگاہ کیا
کراچی (اسٹاف رپورٹر) منیجنگ ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ طارق علی نظامانی نے چیئرمین لیاقت آباد زون ضلع وسطی سے ملاقات کی۔ چیئرمین لیاقت آباد زون فراز حسیب نے ایم ڈی سالڈ ویسٹ کو صفائی ستھرائی اور بیک لین کی صفائی سے متعلق مسائل سے آگاہ کیا، ملاقات میں جلد کوئی حکمت عملی مرتب کرنے کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ ایم ڈی سالڈ ویسٹ نے کہا کہ بیک لین (گندی گلیوں)کی صفائی مہم جلد شروع کی جائے گی۔ ایس ایس ڈبلیو ایم بی کی جانب سے یہ گلیاں متعدد بارصاف کی جا چکی ہیں لیکن کچھ عرصے میں ہی گلیاں دوبارہ کچرے سے بھر جاتی ہیں صورتحال یہ ہے کے صفائی کے دوران بھی لوگ اپنے گھرکی کھڑکیوں سے کچرا گندی گلیوں میں پھینکتے رہتے ہیں جبکہ اس بارے میں کمپنی نے آگاہی اوربار بار منع کیا اس کے باوجود صفائی کے دوران لوگوں کااس طرح کچرا کھڑکیوں سے پھینکنا کام کرنے والے سینیٹری ورکز کے لئے بھی تکلیف کا باعث ہوتا ہے کیونکہ اکثر کچرا ان پر گرتاہے ۔چیئرمین لیاقت آباد زون نے یقین دہانی کرائی کہ آپ گلیوں کی صفائی کا انتظام کریں ہم شہریوں کو پابند کریں گے کہ وہ کچرا بیک لین میں پھینکنے کے بجائے ڈسٹ بن میں ڈالیں۔ ایم ڈی سالڈ ویسٹ نے چیئرمین کی نشاندہی پر متعلقہ کمپنی کو ہدایت کی کہ عارضی ڈمپنگ پوائنٹس کا فوری خاتمہ یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ترجیح شہریوں کو آلودگی سے پاک اور صاف ماحول فراہم کرنا ہے۔