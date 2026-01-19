قرآن وسنت کی بالادستی میں ہی امت مسلمہ کی ترقی، شاداب رضا
کراچی(این این آئی)سربراہ پاکستان سنی تحریک محمد شاداب رضا نقشبندی نے کہا ہے کہ قرآن وسنت کی بالادستی میں ہی امت مسلمہ کی ترقی کا راز پوشیدہ ہے۔
پوری دنیا کے مسلمانوں پر مصائب وآلام کی اہم وجہ محمد مصطفی ؐ کی تعلیمات سے دوری ہے ،یہود ونصاری امت مسلمہ کو کو آپس میں لڑا کر مسلم ممالک کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں،پاکستان کی اساس لاالہ الااللہ محمد رسول اللہ ہے ،دو قومی نظریہ کے مخالف یہود ہنود کے ایجنٹ پاکستان کو دہشتگردی کی آگ میں جھونک کر پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں،ان دہشتگردوں کو ہم نے ناکام بنانا ہوگا،پاک فوج کی ملک کے لئے قربانیاں قابل ستائش ہیں،اولیا اللہ کے فیضان اور شہیدوں کے لہو کا صدقہ ہے کہ پاکستان کو ختم کرنے کی سوچ رکھنے والے خود ختم ہورہے ہیں۔