سیلانی کا گل پلازہ متاثرین کے لیے ریلیف پیکیج کا اعلان
متاثرین کیلئے راشن اور ان کے بچوں کے تمام تعلیمی اخراجات اٹھائیں گےحکومت آگ بجھانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو اپنائے ،مولانا بشیر فاروق قادری
کراچی(سٹی ڈیسک)سیلانی ویلفیئر نے گل پلازہ میں ہولناک آتشزدگی کے نتیجے میں متاثر ہونے والے تمام 900 دکانداروں اور ان کے ملازمین کو فوری طور پر راشن دینے اور ان کے بچوں کے تمام تعلیمی اخراجات اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز ایم اے جناح روڈ پر واقع معروف شاپنگ سینٹر گل پلازہ میں ہولناک آتشزدگی پر سیلانی کے بانی اور چیئرمین مولانا محمد بشیر فاروق قادری نے سیلانی ویلفئیر انٹرنیشنل ٹرسٹ کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا جس میں اہم فیصلے کیے گئے۔
اجلاس میں واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا گیا اور جاں بحق افراد کے لیے دعائے مغفرت جبکہ زخمیوں کے لیے دعائے صحت کی گئی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا بشیر فاروق نے اعلان کیا کہ دکھ اور نقصان کی اس گھڑی میں سیلانی متاثرہ دکانداروں، ملازمین اور ان کے خاندانوں کے ساتھ کھڑا ہے ،سیلانی نے فیصلہ کیا ہے کہ آگ سے جلنے والی تمام تقریباً 900 دکانوں میں کام کرنے والے تمام ملازمین کے تمام بچوں کے تعلیمی اخراجات سیلانی اٹھائے گا اور فوری طور پر متاثرہ ملازمین کو راشن مہیا کیا جائے گا۔مولانا بشیر فاروقی نے کہا کہ انتظامیہ کو آگ بجھانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لینا چاہیے تاکہ خدانخواستہ مستقبل میں کبھی اتنے بڑے پیمانے پر نقصان نہ ہو۔ دنیا میں آگ لگنے کے واقعات پر جدید فائر فائٹنگ سسٹم کام کرتا ہے۔