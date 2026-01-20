صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عبدالنبی میمن یونائیٹڈ میمن جماعت کے ڈپٹی جنرل سیکریٹری منتخب

  • کراچی
عبدالنبی میمن یونائیٹڈ میمن جماعت کے ڈپٹی جنرل سیکریٹری منتخب

کراچی (سٹی ڈیسک)یونائیٹڈ میمن جماعت آف پاکستان کی منیجنگ کمیٹی کے اراکین کے لئے سال 2026 کا سالانہ اجلاس عام منعقد ہوا۔ جس میں ڈائر یکٹر جنرل پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سندھ عبدالنبی میمن کو تیسری بار یونائیٹڈ میمن جماعت آف پاکستان کے ڈپٹی جنرل سیکریٹری کے عہدے کے لئے منتخب کیا گیا۔

یونائیٹڈ میمن جماعت آف پاکستان کی منیجنگ کمیٹی کے اراکین کے لئے سال 2026 کا سالانہ اجلاس عام منعقد ہوا۔ جس میں ڈائر یکٹر جنرل پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سندھ عبدالنبی میمن کو تیسری بار یونائیٹڈ میمن جماعت آف پاکستان کے ڈپٹی جنرل سیکریٹری کے عہدے کے لئے منتخب کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس