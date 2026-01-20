گل پلازہ حادثہ حکومتی نااہلی کا ثبوت ، علامہ شبیر حسن میثمی
مرکزی سیکرٹری جنرل شیعہ علماء کونسل پاکستان علامہ شبیر حسن میثمی نے گل پلازہ میں پیش آنے والے افسوسناک آتشزدگی کے واقعے پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کرتے ہوئے جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کی ہے علامہ شبیر حسن میثمی کا کہنا تھایہ سانحہ محض ایک حادثہ نہیں بلکہ برسوں سے جاری حکومتی غفلت کا شاخسانہ ہے۔