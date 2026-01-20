صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کیبلز اور انجینئرنگ کونسل میں مفاہمت

  • کراچی
کراچی(سٹی ڈیسک)پاکستان کیبلز لمیٹڈ نے گزشتہ دنوں مقامی ہوٹل میں پاکستان انجینئرنگ کونسل (پی ای سی) کے ساتھ گریجویٹ انجینئر ٹرینی (جی ای ٹی) پلیسمنٹ پروگرام کے لیے مفاہمتی یادداشت (ایم او یو) پر دستخط کیے۔

جی ای ٹی ایک ایسا اقدام ہے جس کا مقصد تعلیمی تعلیم اور عملی پیشہ ورانہ تجربے کے درمیان خلا کو کم کرنا ہے ، جس کے تحت تازہ انجینئرنگ گریجویٹس کو صنعت کے شراکت دار اداروں میں پانچ ماہ کی منظم تربیت کے لیے تعینات کیا جاتا ہے ۔ اس پروگرام کے تحت پاکستان کیبلز 15 گریجویٹ انجینئر ٹرینیز کو شامل کرے گی، جنہیں کمپنی کی عملی ضروریات اور مقام کے مطابق صوبہ سندھ سے پاکستان انجینئرنگ کونسل شارٹ لسٹ کرے گی۔یہ اقدام پاکستان میں اسٹیم تعلیم کے فروغ اور نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے کمپنی کے مسلسل عزم کی عکاسی کرتا ہے ۔

 

