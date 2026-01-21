صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنر سے عمران فاروق کے اہل خانہ کی ملاقات

  • کراچی
گورنر سے عمران فاروق کے اہل خانہ کی ملاقات

کراچی (آن لائن) گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے گورنر ہاؤس میں ڈاکٹر عمران فاروق کے صاحبزادے اور شمائلہ عمران کی بہنوں سے ملاقات کی۔

گورنر سندھ نے ملاقات کے دوران یقین دہانی کرائی کہ وہ ہر ممکن تعاون کریں گے اور موجودہ چیلنجز کے حل کے لیے اپنی پوری کاوشیں بروئے کار لائیں گے ۔ ڈاکٹر عمران فاروق کے صاحبزادے نے گورنر سندھ کی کاوشوں اور کوششوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ان کے اقدامات کی تعریف کی۔ ملاقات کے دوران دونوں جانب سے باہمی اعتماد اور تعاون کے جذبے کو فروغ دینے پر زور دیا گیا۔

 

