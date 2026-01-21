صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن سمیت 24افراد کا جسمانی ریمانڈ

  • کراچی
چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن سمیت 24افراد کا جسمانی ریمانڈ

کراچی(اسٹاف رپورٹر)جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی نے غیر قانونی اسلحہ، اقدام قتل اور ریاستی اداروں کیخلاف نعرہ بازی کے مقدمے میں چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر خٹک سمیت 24 افراد کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کردیا۔

جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی کی عدالت کے روبرو غیر قانونی اسلحہ، اقدام قتل اور ریاستی اداروں کیخلاف نعرے بازی کے کیس کی سماعت ہوئی۔شاہ فیصل پولیس نے تحریک انصاف کے رہنما و چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر خٹک سمیت 24 ملزمان کو پیش کیا۔ وکیل صفائی مہہ جبین ایڈووکیٹ نے موقف دیا کہ ملزمان سے برآمد اسلحہ لائسنس یافتہ ہے ۔ ملزمان کا مقدمہ ختم کیا جائے ۔تفتیشی افسر نے ملزمان کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ عدالت نے ملزمان کو 21 جنوری تک پولیس کی تحویل میں دیدیا۔

