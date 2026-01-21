صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکو راج بر قرار،65لاکھ لٹ گئے،فائرنگ سے راہگیر جا ں بحق

  • کراچی
دانیال نامی شہری کلفٹن میں بینک سے نقدی نکلوا کر پرانی سبزی منڈی پر شوروم سے خریدی گئی گاڑی کی ادائیگی کے لیے آیا تھا ملزمان واردات کرکے باآسانی فرار،نئے سال کے ابتدائی 20روز میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق افراد کی تعداد 6 ہوگئی

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)شہر قائد میں پولیس کے دعووں کے برعکس ڈاکو راج کا سلسلہ تھم نہ سکا ، سبزی منڈی کے علاقے میں میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شدید زخمی ہونے والے راہگیر دم توڑ گئے جبکہ واردات کے دوران ڈاکو ایک شہری سے 65 لاکھ روپے چھین کر فرار ہوگئے ۔نیوٹاؤن کے علاقے یونیورسٹی روڈ پرانی سبزی منڈی کے قریب فائرنگ کے واقعے میں 25 سالہ وقار احمد خان شدید زخمی ہوگیا، جسے انتہائی تشویش ناک حالت میں جناح اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔کراچی میں نئے سال کے ابتدائی 20 روز میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق افراد کی تعداد 6 ہوگئی۔ ڈی ایس پی نیوٹاؤن امجد کلیار نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا ہے کہ دانیال نامی شہری جو کلفٹن میں نجی بینک سے نقدی نکلوا کر پرانی سبزی منڈی پر قائم شوروم سے خریدی گئی گاڑی کی ادائیگی کے لیے آیا تھا۔

انہوں نے بتایا کہ دانیال شوروم کے قریب گاڑی روک کر ڈگی سے نقدی 65 لاکھ روپے نکال رہا تھا کہ اس دوران تعاقب میں آنے والے ڈاکوؤں نے شہری سے نقدی چھین لی اور اس دوران مزاحمت پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کی جس کی زد میں آکر وہاں سے گزرنے والا راہگیر نوجوان وقار گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گیا جو بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہوگیا۔ڈی ایس پی نیوٹاؤن نے بتایا کہ ڈاکو 65 لاکھ روپے نقد لوٹ کر فرار ہوگئے تاہم واقعے کے بعد پولیس موقع پر پہنچ گئی اور کرائم سین یونٹ کو طلب کر کے شواہد بھی حاصل کیے گئے ہیں۔انہوں نے بتایا کہ پولیس جائے وقوع سمیت دیگر مقامات کی سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کرنے کی کوششیں کر رہی ہے ، ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق نوجوان وقار کی شوروم کے عقب میں واٹر فلٹر کی دکان تھی جسے گردن کے قریب گولی لگی تھی تاہم پولیس واقعے کی مزید تحقیقات کر رہی ہے ۔

مزید پڑہیئے

