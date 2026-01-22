صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سانحہ گل پلازہ سندھ حکومت کی بدترین نااہلی کا ثبوت، منعم ظفر

  • کراچی
سانحہ گل پلازہ سندھ حکومت کی بدترین نااہلی کا ثبوت، منعم ظفر

کراچی(اسٹاف رپورٹر)امیر جماعتِ اسلامی کراچی منعم ظفر خان اور سکریٹری ضلع قائدین ویوسی چیئرمین نعمان حمید نے سانحہ گل پلازہ میں لاپتا 2 تاجروں اور 2 مزدوروں کے گھروں پر جا کر اہلِ خانہ اور لواحقین سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کیں اور۔۔۔

 متاثرہ خاندانوں سے اظہارِ ہمدردی کرتے ہوئے انہیں صبر و استقامت کی تلقین کی ۔منعم ظفر نے کہا کہ سانحہ گل پلازہ کراچی کی تاریخ کے بدترین سانحات میں سے ایک ہے ۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ واقعے کو کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود اب تک تمام لاشیں نہیں نکالی جا سکیں، جو سندھ حکومت اور قابض میئر کراچی کی سنگین نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے ۔شہرِ قائد میں بلند و بالا کمرشل عمارتیں بغیر کسی حفاظتی انتظامات، فائر سیفٹی پلان اور قانونی اجازت کے قائم ہیں، جبکہ ایس بی سی اے مبینہ طور پر رشوت اور چشم پوشی کے ذریعے انسانی جانوں سے کھیل رہی ہے۔انہوں نے کہا کہ اگر گل پلازہ میں انتظامات  ہوتے تو قیمتی جانوں کا اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا۔ بدقسمتی سے حادثے کے وقت نہ تو بروقت ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا اور نہ ہی فائر بریگیڈ مطلوبہ مشینری اور استعداد کے ساتھ موقع پر پہنچ سکی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
آزادی اور بھوک
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
راکھ
عمران یعقوب خان
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین …(2)
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل ؟ … (2)
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ دعا
مفتی منیب الرحمٰن