سانحہ گل پلازہ سندھ حکومت کی بدترین نااہلی کا ثبوت، منعم ظفر
کراچی(اسٹاف رپورٹر)امیر جماعتِ اسلامی کراچی منعم ظفر خان اور سکریٹری ضلع قائدین ویوسی چیئرمین نعمان حمید نے سانحہ گل پلازہ میں لاپتا 2 تاجروں اور 2 مزدوروں کے گھروں پر جا کر اہلِ خانہ اور لواحقین سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کیں اور۔۔۔
متاثرہ خاندانوں سے اظہارِ ہمدردی کرتے ہوئے انہیں صبر و استقامت کی تلقین کی ۔منعم ظفر نے کہا کہ سانحہ گل پلازہ کراچی کی تاریخ کے بدترین سانحات میں سے ایک ہے ۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ واقعے کو کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود اب تک تمام لاشیں نہیں نکالی جا سکیں، جو سندھ حکومت اور قابض میئر کراچی کی سنگین نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے ۔شہرِ قائد میں بلند و بالا کمرشل عمارتیں بغیر کسی حفاظتی انتظامات، فائر سیفٹی پلان اور قانونی اجازت کے قائم ہیں، جبکہ ایس بی سی اے مبینہ طور پر رشوت اور چشم پوشی کے ذریعے انسانی جانوں سے کھیل رہی ہے۔انہوں نے کہا کہ اگر گل پلازہ میں انتظامات ہوتے تو قیمتی جانوں کا اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا۔ بدقسمتی سے حادثے کے وقت نہ تو بروقت ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا اور نہ ہی فائر بریگیڈ مطلوبہ مشینری اور استعداد کے ساتھ موقع پر پہنچ سکی۔