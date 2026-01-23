مٹیاری:ڈپٹی کمشنر کااجلاس، اشیا خورونوش کی قیمتوں کا جائزہ لیا
رمضان میں ریلیف کیلئے ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری کیخلاف کارروائی کا فیصلہحکومتی ہدایت ہے آٹے سمیت تمام اشیا کی قیمتیں عوام کی پہنچ میں ہوں، یوسف شیخ
مٹیاری (نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر مٹیاری محمد یوسف شیخ نے کہا ہے کہ ضلع میں روزمرہ استعمال کی اشیا کی قیمتوں پر قابو پانے ، ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کیخلاف سخت کارروائی کی جائے گی تاکہ رمضان المبارک سے قبل عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے ۔ پرائس کنٹرول کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کی واضح ہدایت ہے کہ آٹے سمیت تمام ضروری اشیاء کی قیمتیں عوام کی پہنچ میں ہوں۔ اس سلسلے میں ضلعی انتظامیہ اپنی تجاویز اعلیٰ حکام کو ارسال کرے گی، جن کی بنیاد پر آج یا کل حتمی نرخ طے کر کے رمضان سے قبل سرکاری طور پر نافذ کیے جائیں گے ۔اجلاس میں مٹیاری کے تمام متعلقہ افسران کے ساتھ تاجر برادری کے نمائندوں نے شرکت کی۔ تاجروں نے اپنے مسائل اور خدشات سے آگاہ کیا، جبکہ ڈپٹی کمشنر نے حکومت کا مؤقف اور پالیسی نکات پیش کئے ۔ اجلاس کے دوران تمام اشیاء کی قیمتوں پر تفصیلی بحث کی گئی اور باہمی مشاورت سے نرخوں کے بارے میں فیصلے کیے گئے ۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ضلع مٹیاری میں تین فلور ملز کام کر رہی ہیں، جنہیں ہدایت کی گئی ہے کہ ہر مل عوام کے لیے اسپاٹ اسٹال قائم کرے تاکہ براہِ راست ریلیف فراہم کیا جا سکے ۔ اسی طرح ضلع میں موجود 120 آٹا چکیوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں واضح کیا گیا کہ جو چکیاں غیر فعال ہیں، اگر ان میں سے کسی کو فوڈ ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے ریلیف ملا تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔