صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اندرون سندھ ایک ہفتے کے دوران آٹا 800روپے من مہنگا

  • کراچی
اندرون سندھ ایک ہفتے کے دوران آٹا 800روپے من مہنگا

سرکاری گوداموں میں گندم دستیابی کے باوجود قیمت 5200روپے ہوگئیآٹے کی قیمتوں میں اچانک اضافے سے غریب، متوسط طبقہ بری طرح متاثر

جھڈو، نوڈیرو(نمائندگان دنیا)سرکاری گوداموں میں ہزاروں من گندم دستیابی کے باوجود جھڈو، نوڈیرو سمیت سندھ بھر میں آٹے کے نرخوں میں اضافہ ہو گیا، ایک ہفتے کے دوران آٹے کے نرخوں میں 800 روپے فی من کا اضافہ ہوا، جس کے بعد نرخ 4400 سے بڑھ کر 5200 روپے کی سطح پر پہنچ گئے ۔ ذرائع کے مطابق اس وقت سرکاری پرانی گندم کے نرخ 4 ہزار سے 4 ہزار 2 سو روپے تک بتائے جارہے ہیں، جبکہ 2025 میں گندم کے پیداواری سیزن کے دوران نرخ 2 ہزار سے 22 سو روپے فی من تھے ۔ ذرائع کے مطابق سرکاری گودام سے جھڈو کی آٹا چکیوں کو ماہانہ صرف 20 من گندم 3200 روپے من کے نرخوں پر فراہم کی جا رہی ہے ، جو چکیوں کی موجودہ ضرورت کے لیے ناکافی ہے اور سرکاری گودام سے چکیوں کو گندم کے کم کوٹے کی وجہ سے آٹے کے نرخوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ، فلور ملز کو آٹا چکیوں سے کئی گنا زیادہ گندم فراہم کی جا رہی ہے ، چکی مالکان کے مطابق انہیں سرکاری گندم بہت کم مل رہی ہے ، جو عوام کی آٹے کی ضرورت سے بہت کم ہے ۔ آٹے کی قیمتوں میں اچانک اضافے سے غریب اور متوسط طبقہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں بنیادی خوراک کی قیمتوں میں اضافہ ظلم کے مترادف ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پنجاب یونیورسٹی:45قیمتی درختوں کی کٹائی:پی ایچ اے کی تحقیقات میں انکشاف

کم پڑھے اساتذہ کی پری میچور ریٹائرمنٹ شروع نہ ہو سکی

تحقیق کے فروغ کیلئے 17کروڑ مختص :وی سی پنجاب یونیورسٹی

پاکستان ، چین کے مابین دوستی کا لازوال رشتہ :شافع حسین

کسانوں کیلئے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر احتجاج ہوگا :جماعت اسلامی

وزیر تعلیم کا مختلف سکولوں ، کالجوں کادورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ