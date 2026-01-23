صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوہسارفیز1میں محمد حاشرکا مبینہ قتل، قاتل تاحال آزاد

  • کراچی
کوہسارفیز1میں محمد حاشرکا مبینہ قتل، قاتل تاحال آزاد

پولیس قاتلوں کو گرفتار کرنے میں ناکام ، کیس کی تحقیقات سست روی کا شکاروالدین کا وزیراعلیٰ، وزیر داخلہ اور آئی جی سے قاتلوں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ

حیدرآباد (پ ر )کوہسار فیز 1 میں اے پی ایس اسکول کے 15 سالہ طالب علم محمد حاشر کے قاتل تاحال گرفتار نہ ہوسکے ، پولیس ملزمان کو پکڑنے میں ناکام اور تحقیقات بھی سست روی کا شکار ہیں، والدین نے وزیر اعلٰی سندھ مراد علی شاہ، وزیر داخلہ ضیا لنجار اور آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو سے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے ۔ واضح رہے 24 دسمبر 2025ئکو اے پی ایس کے گول اورینٹڈ طالب علم محمد حاشر گھر میں اکیلے تھے ، جب گھر والے واپس آئے تو اسے گھر میں تشویشناک اور نیم مردہ حالت میں پایا۔ گھر والے اسے فوری طور پر اسپتال لے گئے لیکن وہ جانبر نہ ہوسکا۔ والدین نے تحقیقات میں پیش رفت نہ ہونے اور ابھی تک پوسٹ مارٹم رپورٹ نہ دیئے جانے پر وزیر اعلی سندھ ، وزیر داخلہ اور آئی جی سندھ سے مطالبہ کیا ہے انہیں انصاف فراہم کیا جائے اور قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔

 

