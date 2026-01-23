سندھ حکومت سیکیورٹی رسک بن چکی ،منعم ظفر خان
سانحہ گل پلازہ نے بلاول بھٹو کے نام نہاد سندھ وژن کو جلا کر راکھ کر دیا وزیراعلیٰ،قابض میئر کواستعفیٰ دے دینا چاہیے ،امیرجماعت اسلامی کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)امیرجماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان نے کہا ہے کہ سانحہ گل پلازہ نے بلاول بھٹو کے نام نہاد سندھ وژن کو جلا کر راکھ کر دیا ہے ، پیپلز پارٹی گزشتہ 17 برس سے سندھ پر مسلط ہے مگر سندھ حکومت کے تحت تمام ادارے ناکامی کی منہ بولتی تصویر بن چکے ہیں،سندھ حکومت کراچی کے لیے سیکیورٹی رسک بن چکی ہے ،سانحہ گل پلازہ کو کئی دن گزرنے کے باوجود اب تک تمام لاشیں نہیں نکالی جا سکیں۔نائب امیر کراچی و اپوزیشن لیڈر کے ایم سی سیف الدین ایڈووکیٹ کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ساڑھے 3کروڑ آبادی والے شہر کیلئے صرف 60 فائر ٹینڈر، 10 فائر باؤزر اور 6 اسنارکل موجود ہیں جبکہ قابض میئر کا کراچی سے عدم دلچسپی کا عالم یہ ہے کہ وہ 23 گھنٹے بعد موقع پر پہنچے ،سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کہاں ہے ؟ شہر کی 75 فیصد عمارتوں میں آگ بجھانے کے بنیادی حفاظتی انتظامات موجود نہیں۔ ایسی صورتحال میں اگر پیپلزپارٹی کی صوبائی حکومت کام نہیں کرسکتی تو وزیراعلیٰ مراد علی شاہ اور قابض میئر کراچی کواستعفیٰ دے دینا چاہیے ۔انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کے رہنما مصطفی کمال خود وفاق کا حصہ ہیں، وہ مطالبات کس سے کر رہے ہیں؟ منعم ظفر نے مزید کہا کہ جماعت اسلامی کراچی کے جائز و قانونی حق کے حصول کے لیے یکم فروری کو سہ پہر 3 بجے شاہراہ فیصل پرجینے دو کراچی کو مارچ منعقد کرے گی ۔