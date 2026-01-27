صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

متحدہ کا فارنزک لیب منصوبے کی تحقیقات کامطالبہ

  • کراچی
متحدہ کا فارنزک لیب منصوبے کی تحقیقات کامطالبہ

مختص اربوں روپے کہاں گئے ، ناکارہ موبائل وینز کس کے حکم پر خریدی گئیں؟ پیپلزپارٹی نے اربوں روپے ضائع کر کے سندھ کو ایک ناکام صوبہ بنا دیا ،ترجمان

کراچی(اسٹاف رپورٹر)متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ترجمان نے سندھ میں فارنزک نظام کی بدحالی پر سخت ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ 2020ء سے سندھ فارنزک سائنس لیبارٹری کا قیام محض فائلوں میں دفن ہے جبکہ پیپلزپارٹی نے اربوں روپے ضائع کر کے سندھ کو ایک ناکام صوبہ بنا دیا ہے ، ایم کیو ایم پاکستان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ فارنزک کرائم سین یونٹس کی 50 موبائل وینز ناکارہ پڑی ہیں یہ فقط نااہلی نہیں بلکہ منظم کرپشن اور مجرمانہ غفلت کا ثبوت ہے ، گُل پلازہ سانحے کا حوالہ دیتے ہوئے ترجمان نے کہا یہ پیپلز پارٹی کی مکمل ناکامی ہے کہ کراچی جیسے بڑے شہر میں فارنزک شواہد اکٹھے کرنے کے لئے لاہور سے ٹیم منگوانی پڑی کیا یہی اٹھارہ سالہ حکمرانی کی کارکردگی ہے؟

ترجمان متحدہ نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی نے جان بوجھ کر فارنزک نظام کو غیر فعال رکھا تاکہ ٹارگٹ کلرز قبضہ مافیا اور کرپشن میں ملوث عناصر کو فائدہ پہنچتا رہے جب شواہد ہی نہیں ہوں گے تو مجرم کیسے پکڑے جائیں گے ؟ ترجمان متحدہ نے سوال اٹھایا کہ سندھ فارنزک لیب کے لیے مختص اربوں روپے کہاں گئے ؟ ناکارہ موبائل وینز کس کے حکم پر خریدی گئیں؟ اور ذمہ دار افسران آج تک کیوں محفوظ ہیں؟ انہوں نے واضح الفاظ میں مطالبہ کیا کہ سندھ فارنزک لیب منصوبے کی فوری جوڈیشل انکوائری کی جائے ، ذمہ دار وزراء اور افسران کو کٹہرے میں لایا جائے اور شہری سندھ کو دانستہ غیر محفوظ بنانے کی پالیسی ختم کی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

گلبرگ:آتشزدگی پر سنگین خامیاں سامنے آگئیں

ریلویز ہیڈکوارٹرز میں بزنس فسیلی ٹیشن سینٹر کا باضابطہ افتتاح

بسنت :شہر میں48لاکھ موٹر سائیکل سیفٹی راڈز لگیں گے

5ہزار کلو سے زائد ناقص گوشت اور باسی اشیا تلف

پنجاب پولیس ـ:6 اسسٹنٹس کی آفس سپرنٹنڈنٹ کے عہدے پر ترقی

جنرل ہسپتال :ڈیوٹی میں غفلت پر چھ نرسیں تبدیل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس