صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جماعت اسلامی کا جینے دو کراچی مارچ کی تیاریاں تیز

  • کراچی
جماعت اسلامی کا جینے دو کراچی مارچ کی تیاریاں تیز

تاجر برادری کی مکمل حمایت، مارچ کے سلسلے میں مساجد کے باہر مظاہرےحافظ نعیم الرحمن خطاب کرینگے ،منعم ظفر کی شہریوں کو شرکت کی دعوت

کراچی (اسٹاف رپورٹر)جماعت اسلامی کے تحت اہل کراچی کی جان ومال کے تحفظ، جینے کے حق اور مسائل کے حل کے لیے یکم فروری کو شارع فیصل پر عظیم الشان اور تاریخی جینے دو کراچی مارچکی تیاریاں اور انتظامات تیزی سے جاری ہیں، کراچی کے تاجروں نے بھی مارچ کی مکمل اور شرکت کا اعلان کیا ہے جبکہ شہر بھر میں جینے دو کراچی مارچکے سلسلے میں جمعہ کوسینکڑوں مساجد کے باہر اور اہم پبلک مقامات پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے ، ہزاروں کی تعداد میں ہینڈ بلز تقسیم کیے گئے اور شہریوں کو مارچ میں شرکت کی دعوت دی گئی، مارچ میں خواتین بھی شریک ہوں گی، امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن خصوصی خطاب کریں گے۔

امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان نے جینے دوکراچی مارچ و عوامی رابطہ مہمکے سلسلے میں ضلع شرقی کا دورہ اور متعدد مقامات پر عوامی اجتماعات و کارنر میٹنگوں سے خطاب کیا۔سانحہ گل پلازہ میں شہید حافظ انس عمرانی کی بلوچ کالونی میں نماز جنازہ میں شرکت کی اور ادارہ نور حق میں جینے دو کراچی تاجر کنونشنسے بھی خصوصی خطاب کیا۔ منعم ظفر خان نے کہا کہ عوامی جدو جہد اور مزاحمت کے ذریعے ہی حکمرانوں سے جینے کا حق حاصل کیا جا سکتا ہے ، اہل کراچی کو اپنے حقوق اور مسائل کے حل کیلئے اُٹھنا ہوگا، جماعت اسلامی اہل کراچی کے ساتھ ہے ، عوام کو تنہا اور حکومت اور حکمران پارٹیوں کے رحم و کرم پر ہر گز نہیں چھوڑے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کھلے گٹر،سڑکوں پر کھدائی،تعمیراتی سامان کے ڈھیر :بیوٹیفکیشن آف گوجرانوالہ منصوبے میں تاخیر شہریوں کیلئے دردسر

ڈپٹی کمشنر کی جانب سے گٹروں کے ڈھکنوں کی 100 فیصد تنصیب کا حکم

گجرات:دریائے چناب کنارے تفریح گاہ بنا نے کا فیصلہ

منشیات فروش سابق پولیس اہلکار گرفتار ‘ 13کلو چرس برآ مد

صدر گجرات چیمبر احمد حسن کی پر تگال میں پاکستانی سفیر سے ملاقات

وزیرآباد میں واٹر سپلائی ‘سیوریج کا نظام لا رہے :بلال تارڑ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن