  • کراچی
رشید ڈی ۔حبیب گالف ٹورنامنٹ کا دوسرا راؤنڈ

کراچی(سٹی ڈیسک)بینک الحبیب کے زیرِ اہتمام 15ویں رشید ڈی۔ حبیب میموریل نیشنل پروفیشنل گالف ٹورنامنٹ کے دوسرے راؤنڈ میں محمد منہاج مقصود وڑائچ (آر جی سی) نے اپنی برتری برقرار رکھی۔

حمزہ تیمور امین (آر جی سی سی) نے بھی پہلے راؤنڈ کی طرح 70 (-2) اسکور کیا۔ دفاعی چیمپئن احمد بیگ (آر پی جی) نے پہلے راؤنڈ کی نسبت شاندار واپسی کرتے ہوئے 68 (-4) اسکور کیا اور تیسرے نمبر پر پہنچ گئے ۔ پروفیشنل کیٹگری کے پہلے روز 106 پروفیشنل گالفرز نے کھیل کا آغاز کیا، تاہم دو راؤنڈز کے بعد کٹ کے نتیجے میں صرف 52 کھلاڑی تیسرے راؤنڈ میں حصہ لیں گے ۔ کراچی گالف کلب کا مشکل کورس اور بدلتی ہوئی ہوا کے حالات کھلاڑیوں کے لیے حکمتِ عملی اور برداشت کا امتحان ثابت ہو رہے ہیں۔

 

