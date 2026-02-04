فائر سیفٹی کی خلاف ورزی پر صدر کی دو مارکیٹیں سربمہر،200سے زائد دکانیں بند
دکانداروں کو سات روز قبل نوٹس جاری کیے گئے تھے ،مارکیٹ میں حفاظتی اقدامات نہیں کیے ،فلور پر گیس سلنڈر، تھنر اور دیگر خطرناک سامان موجود تھا، اسسٹنٹ کمشنر رانا صفیان
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک) فائر سیفٹی کی خلاف ورزی پر صدر کی دو مارکیٹیں سیل کردی گئیں ،دونوں مارکیٹوں میں دو سو سے زائد دکانیں موجود ہیں۔تفصیلات کے مطابق صدر میں واقع ہاشو سینٹر اور الیکٹرک مارکیٹ سیل کر دی گئی، دونوں مارکیٹوں میں 200سے زائد دکانیں موجود ہیں۔اس کے علاوہ صدر موبائل مارکیٹ کی مشہور بریانی کی دکان بھی بند کر دی گئی۔اسسٹنٹ کمشنر کی سربراہی میں پولیس نے کارروائی کی ، دکانیں سیل کرنے سے قبل پولیس کی جانب سے باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ دکانوں کے اندر موجود افراد باہر آ جائیں۔اسسٹنٹ کمشنر رانا صفیان کا کہنا ہے کہ دکانداروں کو سات روز قبل نوٹس جاری کیے گئے تھے ، تاہم مارکیٹ میں حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے ۔
ان کا کہنا تھا کہ فلور پر گیس سلنڈر، تھنر اور دیگر خطرناک سامان موجود تھا، جو کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا تھا۔ڈی ایس پی پریڈی لیاقت حیات نے بتایا کہ نوٹس دیے جانے کے سات دن بعد بھی صورتحال جوں کی توں رہی، جس پر کارروائی ناگزیر ہو گئی۔حکام کا کہنا ہے کہ صدر موبائل مارکیٹ میں واقع نصیب بریانی سینٹر میں تین ہیوی گیس سلنڈر موجود تھے ، ہر سلنڈر میں تقریباً چالیس کلو گیس تھی۔دکان سیل کیے جانے کے دوران خریدار بریانی کی پلیٹیں ہاتھوں میں لیے باہر نکل آئے ، جبکہ حکام نے بریانی کی دیگ دکان سے نکالنے کی اجازت دے دی۔اس حوالے سے ڈی سی ساؤتھ نے کہا کہ مارکیٹوں میں آگ بجھانے سمیت فائر سیفٹی سمیت دیگر انتظامات بھی نہیں تھے ، انتظامات مکمل ہونے تک مارکیٹیں سیل رہیں گی۔