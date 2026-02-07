صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاڑکانہ:پولیس کے ساتھ مقابلوں میں 2زخمی ڈاکو گرفتار

  • کراچی
لاڑکانہ:پولیس کے ساتھ مقابلوں میں 2زخمی ڈاکو گرفتار

کیٹی ممتاز کے کچے سے گرفتار روپوش ملزم فرحان کئی مقدمات میں مطلوبمجرم پہلے بھی جیل جاچکا، علی گوہر کے علاقے سے دوسرا ملزم پکڑا، پولیس

لاڑکانہ(بیورورپورٹ)لاڑکانہ پولیس نے دو الگ الگ مبینہ پولیس مقابلوں میں 2 ڈاکوؤں کو زخمی حالت میں گرفتار کرکے اسلحہ برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے ، اس حوالے سے ایس ایس پی احمد فیصل چودھری نے بتایا کہ کیٹی ممتاز کے کچے تھانہ علی گوہر آباد کی حدود پیر شیر روڈ پر پولیس اور ڈاکوؤں کا آمنا سامنا ہوا، جہاں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں پولیس نے 2 ڈاکوؤں کو زخمی حالت میں پستول سمیت گرفتار کرلیا ہے ، انہوں نے بتایا کہ کیٹی ممتاز تھانے کی حدود سے گرفتار ڈاکو کی شناخت فرحان ولد ممتاز ویسر رہائشی رتوڈیرو کے طور پر ہوئی ہے ، ابتدائی معلومات کے مطابق مذکورہ ڈاکو حالیہ ہونے والی وارداتوں میں ملوث اور روپوش تھا۔

جس کا ضلع کشمور، شہید بینظیر آباد (نوابشاہ) اور لاڑکانہ سمیت سندھ کے مختلف اضلاع کے اندر 2016 سے کرمنل ریکارڈ موجود ہے ، اب تک کے حاصل کردہ کرمنل ریکارڈ کے مطابق مذکورہ ڈاکو 2 درجن سے زائد مقدمات میں ملوث و عادی مجرم ہے اور اس سے پہلے بھی جیل جا چکا ہے ، ایس ایس پی لاڑکانہ نے بتایا کہ علی گوہر تھانے کی حدود سے گرفتار ڈاکو کی شناخت عقیل جتوئی کے نام سے ہوئی ہے ، جس کا کرمنل ریکارڈ چیک کرنے سمیت مزید قانونی کارروائی جاری ہے جبکہ مقابلے کے دوران فرار ہونے والے 4 ڈاکوؤں کی تلاش جاری ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

لا ہور میں بسنت،شادی سیزن،ٹرانسپورٹ کی شیدید کمی،من مانے کرائے ،مسافر خوار

گلی مسجد غوث اعظمؒ والی میں سیوریج بند ، پانی جمع

تاجروں تنظیموں کا 8فروری کی ہڑتال سے اعلان لا تعلقی

پنجاب کالج فار ویمن گوجرانوالہ کاکشمیریوں سے اظہار یکجہتی

گیپکو ملازمین کاایف آئی اے کیخلاف شدید احتجاج

انصاف میں تاخیر ناقابل قبول:چیف جسٹس ہائیکورٹ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن