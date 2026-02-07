صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی آئی جی ٹریفک سے چیئرمین پاکستان آٹو موبائل کی ملاقات

  • کراچی
ڈی آئی جی ٹریفک سے چیئرمین پاکستان آٹو موبائل کی ملاقات

کراچی (اسٹاف رپورٹر)ڈی آئی جی ٹریفک مظہر نواز شیخ سے پاکستان آٹو موبائل کے چیئرمین عرفان اللہ نے سی پی کے چیف جناب مراد سونی کے ہمراہ ملاقات کی۔

 ملاقات کے دوران شہر میں ٹریفک سے متعلق درپیش مسائل، ان کے حل اور جدید ٹیکنالوجی کے موثر استعمال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔اس موقع پر سی پی کے چیف جناب مراد سونی نے آگاہ کیا کہ ان کے ادارے کے پاس کراچی کی مختلف سڑکوں پر نصب تقریباً دو ہزار کیمرے موجود ہیں، جن کا ایکسس ٹریفک پولیس کے ساتھ شیئر کرنے کی پیشکش کی گئی۔ڈی آئی جی ٹریفک نے اس کاوش کو خوش آئند قرار دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بسنت کے دوران شہر میں 24روٹس پر بس سروس بحال

کمشنر کا موچی گیٹ کا دورہ ،بسنت انتظامات کا جائزہ

جی سی یونیورسٹی کے زیر اہتمام آرکائیوز کی اہمیت پرسیمینار

الحمرا میں سہ روزہ ایل ایل ایف کی تقریبات کا آغاز

ریسکیو 1122 کا شہر میں خصوصی ایمرجنسی پلان مرتب

خودکش دھماکے کی مذمت : گنڈاپور

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن