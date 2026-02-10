صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملت جعفریہ کا 15 فروری کو احتجاجی ریلی نکالنے کا اعلان

  • کراچی
ملت جعفریہ کا 15 فروری کو احتجاجی ریلی نکالنے کا اعلان

کراچی (اسٹاف رپورٹر)ملت جعفریہ پاکستان کی جانب سے اسلام آباد میں مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں ہونے والے خودکش بم دھماکے اور امریکا کی جانب سے سید علی خامنہ ای کے خلاف دھمکیوں اور بے بنیاد پروپیگنڈے کے خلاف 15 فروری کواحتجاجی ریلی نکالنے کا اعلان کیا گیا ہے۔

 یہ اعلان ملت جعفریہ سے وابستہ مختلف تنظیموں کی جانب سے پاک محرم ہال کراچی میں منعقدہ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کیا گیا۔ پریس کانفرنس میں شیعہ علما کونسل کے مرکزی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری علامہ ناظر عباس تقوی، مجلس وحدت مسلمین کراچی کے صدر علامہ صادق جعفری، ہیئت آئمہ مساجد و علمائے امامیہ پاکستان کے مولانا عقیل موسیٰ، مجلس ذاکرین امامیہ کے علامہ نثار قلندری، ہیئت آئمہ مساجد امامیہ پاکستان کے رہنما علامہ مرزا طاہر علی حبیب و دیگر علمائے کرام و رہنماؤں نے شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈاکٹرز خدمت سے اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو سکتے :کمشنر

آٹے اور گندم کی بڑھتی قیمتوں پر شہریوں کو شدیدمشکلات کا سامنا

ترشاوہ باغات کی دیکھ بھال برائے بہتر صحت اور پیداوار پر سیمینار

گلبرگ:سکیورٹی انتظامات ناقص، تین دکاندار گرفتار

خریداری کے بہانے دکان سے کپڑے اور سامان چوری، مقدمہ درج

بجلی چوری کرنے والا شہری گرفتار، مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان 2050ء
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پانی ہمیشہ نشیب کی جانب بہتا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایپسٹین فائلز، کانٹے بوکر پھولوں کی تمنا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کی ترجیح کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
پہیہ جام ہڑتال کا زمانہ لد چکا
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگر کیسے؟
حافظ محمد ادریس