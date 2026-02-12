صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سندھ حکومت کی نوجوانوں کیلئے یوتھ کارڈ متعارف کرانے کی تیاریاں

  • کراچی
کراچی(این این آئی)سندھ حکومت نے صوبے کے نوجوانوں کیلیے یوتھ کارڈ متعارف کروانے کی تیاریاں شروع کر دیں، اس سلسلے میں محکمہ کھیل کو طریقہ کار تیار کرنے کی ہدایت دی گئی۔

سندھ سیکریٹریٹ میں وزیر کھیل و امور نوجوانان سردار محمد بخش مہر کی زیرِ صدارت یوتھ کارڈ متعارف کروانے سے متعلق اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں سیکریٹری کھیل منور علی مہیسر، ڈائریکٹر اسد اسحاق، چیف انجینئر محمد اسلم مہر اور دیگر افسران نے شرکت کی۔اجلاس میں صوبے کے نوجوانوں کیلیے یوتھ کارڈ کی تیاریوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔صوبائی وزیر کھیل و امور نوجوانان نے سیکریٹری کھیل کو ہدایت دی کہ یوتھ کارڈ کیلئے ایسا طریقہ کار مرتب کیا جائے جس سے صوبے کے نوجوان طبقے کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔سردار محمد بخش مہر نے کہا کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی خصوصی ہدایت پر رواں سال جون سے قبل سندھ یوتھ کارڈ متعارف کروانے کا پلان ہے ۔انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے نوجوانوں کو تعلیم، ہنر، روزگار، اسکالرشپ اور اسپورٹس کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔

