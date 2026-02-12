محکمہ صحت کے افسر وں و ملازمین میں تعریفی اسناد تقسیم
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نوید احمد کی جانب سے نمایاں کارکردگی پر محکمہ صحت کے افسر وں و ملازمین میں تعریفی اسناد تقسیم کی گئیں ۔
ڈپٹی کمشنر نے امید ظاہر کی کہ ملازمین آئندہ بھی اسی جذبے اور اعلیٰ معیار کے ساتھ ذمہ داریاں انجام دیتے رہیں گے ۔ تقریب میں چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر ارشاد اللہ گورایہ، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر (پی ایس)ڈاکٹر عادل ایوب، سیکرٹری ڈی کیو سی بی سونیا ارشاد، ڈپٹی ڈسٹرکٹ آ فیسر ہیلتھ، ڈرگ انسپکٹرز اور دیگر متعلقہ افسر بھی موجود تھے ۔