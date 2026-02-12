صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جدید تعلیم اور اسلامی اقدار کا امتزاج ناگزیر، سردار شاہ

  • کراچی
جدید تعلیم اور اسلامی اقدار کا امتزاج ناگزیر، سردار شاہ

کراچی(اسٹاف رپورٹر)نجی یونیورسٹی کراچی کے زیر اہتمام فیتھ اینڈ فیوچر سمٹ کا انعقاد، صوبائی وزیرتعلیم سید سردار علی شاہ نے آئیڈیالوجی اور ٹیکنالوجی کے امتزاج کو اخلاقیات کی بنیاد پر آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔

صوبائی وزیرتعلیم نے کہا کہ جدید تعلیم اور اسلامی اقدار کا امتزاج وقت کی ضرورت ہے ، تعلیم کے سفر میں سب سے اہم پہلو اس کے اخلاقی استعمال کا ہے ۔ اگر ٹیکنالوجی میں ہم نے اپنا حصہ نہ لیا تو دنیا کے ایک فیصد لوگ 2 ارب مسلمانوں کو اپنے مطابق چلا سکتے ہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ مسلمانوں نے ماضی کی علم کے عروج کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے ۔ سید سردار علی شاہ نے علمی و فکری مکالمے کی اہمیت اجاگر کی اہمیت پر زور دیااور کہا نجی یونیورسٹی اسلامک اقدار اور ٹیکنالوجی کے تعلیم کے اقدام کو سراہتے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

الغازی ٹریکٹرز اور گرین ایگری مال کے درمیان زرعی میکانائزیشن کے فروغ کا معاہدہ

عوامی مسائل کا حل اولین ترجیح ہے ،چودھری تنویر

قومی ویکسین ویئرہاؤس میں ایک میگاواٹ سولر پاور سسٹم کا افتتاح

8 ملزم گرفتار ،چرس ،شراب برآمد

کمشنر راولپنڈی کا تحصیل آفس کا دورہ ،شعبوں کا معائنہ کیا

موٹر سائیکل سواروں کو کچلنے والی کار سوار خاتون کی درخواست ضمانت خارج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فریاد! کہ ہم مارے گئے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
تحریک انصاف‘ آٹھ فروری کے بعد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان کی ایک اور فتح
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
حرص کی بھینٹ چڑھتے تہوار
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
’’مفاہمتی یادداشتوں‘‘ کے سلطان
مفتی منیب الرحمٰن