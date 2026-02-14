صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خالد مقبول کارمضان میں امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کا حکم

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر) چیئرمین متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں بہادرآباد مرکز پر ایک اہم اجلاس ہوا۔

اجلاس کے دوران خالد مقبول نے رمضان المبارک کے حوالے سے خصوصی ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ ماہِ مقدس میں مرکز بہادرآباد کے اوقات کار دوپہر 2 بجے سے 5 بجے تک اور رات 8 بجے سے 10 بجے تک ہوں گے۔انہوں نے اراکینِ اسمبلی کو مزید ہدایت دی کہ رمضان المبارک کے دوران اپنے اپنے حلقوں میں امدادی سرگرمیاں تیز کی جائیں۔

 

