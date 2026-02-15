صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سندھ بلڈٹرانسفیوژن اتھارٹی کاکل سے خون کے عطیات کی مہم کا اعلان

  • کراچی
سندھ بلڈٹرانسفیوژن اتھارٹی کاکل سے خون کے عطیات کی مہم کا اعلان

کراچی(این این آئی)ماہ رمضان کے دوران خون کے عطیات کی قلت پر قابو پانے کے سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی پیر (کل) سے خون کے رضاکارانہ عطیات کے لیے پہلی بار میگا بلڈ ڈونیشن ڈرائیو شروع کررہی ہے۔۔۔

سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی کی سیکریٹری ڈاکٹر در ناز جمال نے کہا ہے کہ یہ محکمہ صحت سندھ کے تحت اپنی نوعیت کی پہلی مہم ہے ، یہ بات انہوں نے ہفتے کو کراچی پریس کلب میں کانفرنس کے دوران بتائی۔ ڈاکٹر در ناز جمال نے کہا کہ رمضان المبارک میں خون کے عطیات دینے کے رجحان میں شدید کمی ہوجاتی ہے جس کی وجہ سے تھیلے سیمیا کے بچوں کی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ہوجاتے ہیں، رمضان سے قبل میگا بلڈ ڈونیشن ڈرائیو کا مقصد رمضان میں ہونے والی خون کی قلت پر قابو پانا ہے ، ان کا کہنا تھا کہ ماہ رمضان میں تھیلے سیمیا کے بچوں کو خون کی قلت کا سامنا ہونے سے بچے کے اہل خانہ شدید متاثر ہوتے ہیں اور روزے کی حالت میں خون کے لیے دربدر کی ٹھوکرے کھاتے ہیں، اس لیے رمضان سے قبل یہ مہم منعقد کی جارہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
نئے بنگلہ دیش کا ظہور
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بس ایک آنکھ ہی تو ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بنگالی چوہدری کا انتقام
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کیا تبدیلی ناگزیر ہو چکی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بنگلہ دیش کی نئی قیادت اور بدلتا ہوا جنوبی ایشیا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک ازبک تعلقات‘ نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل