صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کے ڈی اے ملازمین کیلئے ایمبولینس فراہم

  • کراچی
کے ڈی اے ملازمین کیلئے ایمبولینس فراہم

کراچی (اے پی پی)ڈائریکٹر جنرل ادارہ ترقیات کراچی آصف جان صدیقی نے ملازمین کو بروقت طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے سلسلے میں کے ڈی اے پولی کلینک میں ایمبولینس کی سہولت فراہم کردی۔

 ڈائریکٹر جنرل کے ڈی اے نے کہا کہ ادارہ ترقیات کراچی کے ملازمین قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں اور ان کی فلاح و بہبود، صحت اور تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھانا انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔ اس اقدام کا مقصد کے ڈی اے ملازمین کو دورانِ ڈیوٹی یا ہنگامی صورتحال میں فوری طبی امداد کی فراہمی یقینی بنانا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فبای الاء ربکما تکذبن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
زرداری صاحب کی قید اور مانڈو خان صاحب کا بخار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش و جماعت اسلامی پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بنگلہ دیش میں بڑی ’’سیاسی تبدیلی‘‘
سلمان غنی
رشید صافی
ترقی کے سفر میں دیہات پیچھے کیوں؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگرکیسے؟…(2)
حافظ محمد ادریس