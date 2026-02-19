صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لوٹ مار کی وارداتیں کرنے والے باپ بیٹا پکڑے گئے

  • کراچی
لوٹ مار کی وارداتیں کرنے والے باپ بیٹا پکڑے گئے

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)شہر قائد میں لوٹ مار کی متعدد وارداتیں کرنے والے ڈکیت باپ بیٹا کو گرفتار کرلیا گیا۔

پولیس کے مطابق ناظم آباد نمبر 4 میں معروف سپراسٹورکے قریب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اسٹریٹ کرائم کی واردات ناکام بنادی۔ اس حوالے سے ایس ایس پی سینٹرل ڈاکٹر محمد عمران خان نے بتایا کہ دوران کارروائی 2 ملزمان کو گرفتارکرکے ان کے قبضے سے اسلحہ اور موبائل فون برآمد کرلیا گیا۔پولیس حکام کے مطابق موقع پرگرفتار کیے جانے والے دونوں ملزمان سگے باپ بیٹے ہیں، جن کی شناخت اشرف عرف پپو اور بیٹے کی شناخت شہزاد کے نام سے کی گئی۔ ابتدائی تفتیش کے دوران گرفتار باپ بیٹے نے شہرکے مختلف علاقوں میں متعدد وارداتوں کا انکشاف کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

اینٹی بیگری مہم ناکام ، بھکاری مافیا بے لگام، شہریوں کی ناک میں دم ، مستحق افراد امداد سے محروم

سوئی گیس بندش ، شہریوں کو سحروافطار میں مشکلات

مساجد، نگہبان بازاروں کے باہر پانی جمع نہ ہو ،ایم ڈی واسا کا حکم

ٹوبہ میں اہل خاندانوں کو رمضان نگہبان کارڈز فراہم

روڈ کٹس کی فوری بحالی کا حکم، نگرانی کیلئے خصوصی کمیٹی قائم

رمضان میں اشیائے خوردونوش کے ریٹ کنٹرول کے اقدامات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اچکزئی صاحب کی خدمت میں احترام کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے ٹارگٹ، تخمینے اور موسم کا حال
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’جہدِ مسلسل‘… ایک ناتمام داستان
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
آئیے حقیقی روزہ رکھیں!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ڈاکو ریٹائر نہیں ہوتے
سعود عثمانی
کنور دلشاد
ناقص پالیسیوں کا ثمر
کنور دلشاد