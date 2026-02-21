صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حادثات میں 3افراد جاں بحق

  • کراچی
حادثات میں 3افراد جاں بحق

کراچی (اسٹاف رپورٹر ) شہرکے مختلف علاقوں میں ٹریفک حادثات میں 3 افراد جاں بحق ہوگئے ۔ تفصیلات کے مطابق صدر کے علاقے جناح اسپتال پل کے قریب نامعلوم تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار چالیس سالہ شخص عثمان حنیف جان سے گیا۔۔۔

 دوسری جانب لانڈھی کے قریب نامعلوم گاڑی کی زد میں آکر چھبیس سالہ نوجوان جاں بحق ہوگیا۔ نیو ٹاؤن تھانے کے علاقے پیرصبغت اللہ راشدی روڈ (اسٹیڈیم روڈ )پرواقع نجی اسپتال کے قریب ٹریفک حادثے میں ایک شخص جاں بحق ہوگیا جس کی لاش ایدھی ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کی گئی جہاں متوفی کی شناخت 46 سالہ خلیل اختر ولد رحیم بخش کے نام سے کی گئی ،متوفی شخص موٹر سائیکل سوار تھا اور تیز رفتار نامعلوم گاڑی کی ٹکرسے جاں بحق ہو ا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

مساجد کی صفائی، ٹیمیں سرگرم

6بچے زیر تحویل

جعلسازوں کے گرد گھیرا تنگ

پی ایس آئی سی کیساتھ ایم او یو

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی جماعت یا فورس؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مقامی اور عالمی عقلمندی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوزخ کا سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسرائیلی جارحیت کا نیا نشانہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
وطن کی فکر کر ناداں
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
کرپشن‘ اشرافیہ اور میرٹ کی پامالی
جاوید حفیظ