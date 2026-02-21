صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رمضان فلسطین کے ساتھ کے عنوان سے مہمات کااعلان

  • کراچی
رمضان فلسطین کے ساتھ کے عنوان سے مہمات کااعلان

فلسطینی عوام کے ساتھ عملی اظہارِ یکجہتی کیلئے کانفرنسز،مظاہرے ،ریلیاں ہوں گی عالمی ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے عوامی سطح پر آواز بلند کرنا ناگزیر ،ڈاکٹر صابر ابو مریم

کراچی(اسٹاف رپورٹر) فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر صابر ابو مریم نے کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین کو اجاگر کرنا ہر باشعور انسان کی ذمہ داری ہے اور اس مقصد کے لیے رواں سال رمضان المبارک رمضان فلسطین کے ساتھ کے عنوان سے منایا جائے گا۔ اس سلسلے میں ملک بھر میں یکجہتی فلسطین کانفرنسز، احتجاجی مظاہرے ، ریلیاں اور تشہیری مہمات کا انعقاد کیا جائے گا تاکہ فلسطینی عوام کے ساتھ عملی اظہارِ یکجہتی کیا جا سکے ۔انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ماہِ رمضان میں جاری اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور فلسطینیوں کی مدد کے لیے مالی، اخلاقی، سیاسی اور دینی تعاون فراہم کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے عوامی سطح پر آواز بلند کرنا ناگزیر ہو چکا ہے۔

امریکہ، برطانیہ اور دیگر مغربی حکومتوں کی سرپرستی میں اسرائیل،فلسطینیوں کے خلاف منظم جارحیت جاری رکھے ہوئے ہے ، جس کے نتیجے میں خصوصاً غزہ کے عوام شدید انسانی بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہزاروں بچے جنگی تباہ کاریوں کے بعد بھوک اور قحط جیسی صورتحال سے دوچار ہیں، جو پوری انسانیت کے لیے لمحہ فکریہ ہے ۔لیکن مسلمان ممالک کی حکومتیں اسرائیل کے لئے تیل گیس اور کھانے پینے کی اشیاء کی سپلائی بلا تعطل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ان کا کہنا تھا کہ بعض ریاستیں عملی اقدامات کے بجائے محض بیانات تک محدود ہیں، جو فلسطینی عوام کی توقعات کے برعکس ہے ۔ مسئلہ فلسطین پاکستان کے اصولی موقف کا حصہ رہا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد سیوریج اپ گریڈیشن کا 23 ارب کا پیکیج شروع، دومراحل میں تکمیل جون 2027 تک ہوگی

کمشنر کا جھنگ کا دورہ، سویٹ ہوم کے بچوں میں تحائف تقسیم

ٹوبہ : ڈی سی کا رمضان نگہبان بازار کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا

چنیوٹ:سلمیٰ بٹ کا رمضان بازار اور نگہبان پروگرامز کا دورہ

ڈی جی ایف ڈی اے کی شہری مسائل حل کرنے کی ہدایت

ڈی سی کا رمضان سہولت بازار جھنگ روڈ کا دورہ، قیمتوں کا جائزہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی جماعت یا فورس؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مقامی اور عالمی عقلمندی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوزخ کا سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسرائیلی جارحیت کا نیا نشانہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
وطن کی فکر کر ناداں
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
کرپشن‘ اشرافیہ اور میرٹ کی پامالی
جاوید حفیظ