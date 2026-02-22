صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شکار پور:منگیجا، کلہوڑو برادریوں کا تنازع، تصفئے کیلئے جرگہ

  • کراچی
شکار پور:منگیجا، کلہوڑو برادریوں کا تنازع، تصفئے کیلئے جرگہ

فریقین پرمجموعی طور پر7کروڑ 64 لاکھ 50ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیاکلہوڑو برادری 4کروڑ 21لاکھ، منگیجا 3کروڑ 43لاکھ 50ہزار دے گی

شکارپور(نمائندہ دنیا)شکارپور کے قریب وزیرآباد مہر ہاؤس پر سابق رکن قومی اسمبلی کی سربراہی میں منگیجا اور کلہوڑو برادریوں کے درمیان جاری خونی تنازع میں 17 افراد کے قتل کا جرگہ ہوا، جس میں دونوں فریقوں پر مجموعی طور پر 7 کروڑ 64 لاکھ 50 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ منگیجا برادری کے 9 افراد کے قتل اور 13افراد کے زخمی ہونے کے عوض کلہوڑو برادری پر 4 کروڑ 21 لاکھ روپے جرمانہ مقرر کیا گیا،جبکہ کلہوڑو برادری کے 8 افراد کے قتل اور 7 افراد کے زخمی ہونے کے بدلے منگیجا برادری پر 3 کروڑ 43 لاکھ 50 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا،سردار راجا خان منگیجو کو قتل کرنے پر کلہوڑو برادری پر 1 کروڑ 25 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔

اسی طرح سرداری گھرانے کے ایک اور فرد نظام الدین منگیجو کو قتل پر کلہوڑو برادری پر 50 لاکھ روپے جرمانہ رکھا گیا۔ دوسری جانب کلہوڑو برادری کے میرِل کلہوڑو کو قتل کرنے پر منگیجا برادری پر 50 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ واضح رہے کہ دونوں برادریوں کے درمیان جھگڑے کے دوران مجموعی طور پر 17 افراد قتل اور 20 سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے ،جرگے میں علاقے کے معززین، برادریوں کے سردار اور دیگر افراد نے شرکت کی،دونوں فریقوں نے فیصلے کو قبول کرلیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر کا اجلاس‘پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی پر بریفنگ

منشیات مقدمات،پراسیکیوٹرز اور پولیس افسروں کی تربیتی ورکشاپ

کمشنر سرگودھا نے واسا کی ترقیاتی سکیموں کا معائنہ کیا

ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ نے سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا

ایس پی انوسٹی گیشن کا تھانہ بھیرہ و میانی کا اچانک دورہ

نگہبان رمضان کی رقوم میں کٹوتی کرنے والا نوسر باز گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کوئی ٹرمپ کو روکے!
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اخوتِ مسلمہ کی حالت تو ذرا دیکھ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جہاز خریدنا ضروری تھا؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کابل کی عہد شکنی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
فلٹریشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران امریکہ کشیدگی‘ عالم اسلام کا نیا امتحان
محمد عبداللہ حمید گل