صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کالعدم تنظیم کے ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا مسترد

  • کراچی
کالعدم تنظیم کے ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا مسترد

کراچی (اسٹاف رپورٹر) انسداد دہشت گردی عدالت نے کالعدم تنظیم سے تعلق کے الزام میں گرفتار تین ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا مسترد کرتے ہوئے انہیں عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔

پولیس نے کالعدم فتنہ الہندوستان کے مبینہ رکن زاہد بارکزئی، یاسر اور خدا بخش کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا اور مزید جسمانی ریمانڈ کی درخواست کی۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق تینوں ملزمان کو چکرا گوٹھ سے گرفتار کیا گیا اور ان کے قبضے سے دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا ہے ۔ سماعت کے دوران زاہد بارکزئی کے وکیل گل شیر ایڈووکیٹ نے مؤقف اختیار کیا کہ ان کے مؤکل کو 27 جنوری کو لیاری میں واقع گھر سے حراست میں لیا گیا تھا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد سیوریج اپ گریڈیشن کا 23 ارب کا پیکیج شروع، دومراحل میں تکمیل جون 2027 تک ہوگی

کمشنر کا جھنگ کا دورہ، سویٹ ہوم کے بچوں میں تحائف تقسیم

ٹوبہ : ڈی سی کا رمضان نگہبان بازار کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا

چنیوٹ:سلمیٰ بٹ کا رمضان بازار اور نگہبان پروگرامز کا دورہ

ڈی جی ایف ڈی اے کی شہری مسائل حل کرنے کی ہدایت

ڈی سی کا رمضان سہولت بازار جھنگ روڈ کا دورہ، قیمتوں کا جائزہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کوئی ٹرمپ کو روکے!
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اخوتِ مسلمہ کی حالت تو ذرا دیکھ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جہاز خریدنا ضروری تھا؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کابل کی عہد شکنی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
فلٹریشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران امریکہ کشیدگی‘ عالم اسلام کا نیا امتحان
محمد عبداللہ حمید گل