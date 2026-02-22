صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف درخواست پر فریقین کو نوٹس ،جواب طلب

  • کراچی
بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف درخواست پر فریقین کو نوٹس ،جواب طلب

فیڈر کی تبدیلی کے بعد علاقے میں طویل دورانیے کی لوڈ شیڈنگ شروع ہوگئی ،مکینوں کی درخواست

کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ کے آئینی بینچ نے نرسری کے قریب نجی سوسائٹی کے مکینوں کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 6 مارچ تک جواب طلب کرلیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سوسائٹی کو ماضی میں پی اے ایف ہاؤسنگ فیڈر سے بجلی فراہم کی جاتی تھی اور سو فیصد وصولی کے باوجود گزشتہ سال اچانک فیڈر تبدیل کردیا گیا۔ درخواست گزاروں کے مطابق فیڈر کی تبدیلی کے بعد علاقے میں طویل دورانیے کی لوڈ شیڈنگ شروع ہوگئی جس سے مکین شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ درخواست گزاروں نے عدالت کو بتایا کہ نیپرا کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ پرانا فیڈر بحال کردیا جائے گا، تاہم اس پر عملدرآمد نہیں کیا گیا۔

درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ کے الیکٹرک کو ہدایت جاری کی جائے کہ کنکشن دوبارہ پرانے فیڈر سے بحال کیا جائے ۔ مزید استدعا کی گئی ہے کہ درخواست کے حتمی فیصلے تک خصوصاً رمضان المبارک کے مہینے میں بجلی کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنانے کا حکم دیا جائے ۔ عدالت نے ابتدائی سماعت کے بعد متعلقہ فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت تک جواب جمع کرانے کی ہدایت کردی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر کا نوشہرہ ورکاں ہسپتال ، سہولت بازار کا دورہ

گجرات :انسانی سمگلنگ کے خلاف آگاہی سیمینار اور واک

خواتین فاطمتہ الزہرہ ؓ کی حیات طبیہ سے استفادہ کریں:علما

ڈسکہ: 5افراد نے میاں بیوی کو تشدد کانشانہ بنا ڈالا

قتل واقدام قتل کے مقدمہ میں گرفتار ملزم کی نشاندہی پر اسلحہ برآ مد

تتلے عالی:پو لیس پر فائرنگ ، 3 منشیات فروش گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کوئی ٹرمپ کو روکے!
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اخوتِ مسلمہ کی حالت تو ذرا دیکھ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جہاز خریدنا ضروری تھا؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کابل کی عہد شکنی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
فلٹریشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران امریکہ کشیدگی‘ عالم اسلام کا نیا امتحان
محمد عبداللہ حمید گل