پاک فوج کی قربانیوں پر پوری قوم فخر کرتی ہے ،ق لیگ

  • کراچی
کراچی (آئی این پی)پاکستان مسلم لیگ (ق) سندھ کے سیکرٹری اطلاعات محمد صادق شیخ نے کہا ہے کہ دفاع وطن و دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کی قربانیوں پر پوری قوم فخر کرتی ہے ، وطن کی مٹی سے عشق کرنا جرم ہے۔۔۔

گر پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہونا اور اپنے دفاعی اداروں کا نام لے کر فخر کرنا ایجنٹ کہلاتا ہے تو ہاں ہم اس الزام پر بھی فخر کرتے ہیں۔ پاک فوج وہ عظیم ادارہ ہے جس نے اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی، دہشت گردی کا مقابلہ کیا، قربانیوں کی لازوال داستانیں رقم کیں اور اپنے جوانوں کے خون سے اس دھرتی کو محفوظ بنایا۔ یہ وہ ادارہ ہے جس کے سپاہی برفانی پہاڑوں سے لے کر ریگستانوں تک، سمندری حدود سے لے کر سرحدی چوکیوں تک ہر جگہ سینہ سپر ہو کر کھڑے ہیں۔ 

 

