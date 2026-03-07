صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دخترانِ رہبرِ معظم کے زیر اہتمام احتجاجی ریلی

  • کراچی
دخترانِ رہبرِ معظم کے زیر اہتمام احتجاجی ریلی

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)دخترانِ رہبرِ معظم کے زیر اہتمام کراچی میں خراسان سے امام بارگاہ علی رضا تک احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔

ریلی کے شرکاء نے امریکا اور اسرائیل کے خلاف شدید احتجاج کیا اور امریکا مردہ باد،اسرائیل مردہ بادکے نعرے لگائے ۔ریلی کے شرکاء نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی قربانیوں کو سراہا اور عزم ظاہر کیا کہ وہ شہداء کے مشن کو جاری رکھیں گے ۔ریلی سے جاویداں فہیم (ناظمہ جماعت اسلامی شعبہ خواتین کراچی)، مہ جبین نقوی، پروفیسر معصومہ شیرازی، ڈاکٹر سیدہ سارہ کاظمی، ایڈووکیٹ فرحین زہرا اور زہرا نقوی نے خطاب کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ رہبرِ معظم اور ولی امر مسلمین سید علی خامنہ ای کی شہادت امت مسلمہ کے لیے ایک بڑا سانحہ ہے ، یہ اقدام امریکا اور صہیونی ریاست اسرائیل کی مجرمانہ کارروائی ہے جو ان کے لیے سنگین نتائج کا باعث بنے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پٹرول مہنگا ہونے پر مہنگائی کا نیا طوفان، شہری پریشان

آلودگی پھیلانیوالے 111 انڈسٹریل یونٹس کی شفٹنگ کا فیصلہ

ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس ،منصوبوں کی بروقت تکمیل کا جائزہ

ایف ڈی اے ون ونڈو کاؤنٹر، 219 افراد کو ریلیف فراہم

ڈی سی ، اے سی کا بس سٹینڈ ، ٹریٹمنٹ پلانٹ کامعائنہ

قوانین پر عمل کرکے سفرمحفوظ بنائیں:ڈی سی ،ڈی پی او

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو