صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیضان مدینہ میں ملک کے بڑے اعتکاف کا آغاز

  • کراچی
فیضان مدینہ میں ملک کے بڑے اعتکاف کا آغاز

کراچی سمیت ملک کے دیگر شہروں سے ہزاروں عاشقان رسولؐ معتکف ہوگئےہنگامی صورتحال سے نمٹنے کیلئے ایمبولینس سروس اورفائر بریگیڈ کا بھی انتظام

کراچی (این این آئی)دعوت اسلامی کے زیر اہتمام گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں پاکستان کے سب سے بڑے تربیتی سنت اعتکاف کا آغاز ہوچکا ہے جس میں کم و بیش7 ہزار سے زائد عاشقان رسول ؐمعتکف موجود ہیں جبکہ حیدرآباد، ملتان، لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، کوئٹہ سمیت ملک کے دیگر شہروں میں قائم مدنی مراکز میں بھی دس دن کا سنت اعتکاف کیا جارہا ہے ۔ فیضان مدینہ میں ہونے والے تربیتی اعتکاف میں کراچی کے مختلف علاقوں سمیت سندھ،بلوچستان، پنجاب،خیبرپختونخوا اور کشمیر کے مختلف شہروں سے عاشقان رسولؐ اعتکاف کی سعادت پارہے ہیں۔

فیضان مدینہ میں معتکف افراد کیلئے 24گھنٹے ڈاکٹر اور پیرا میڈیکل اسٹاف موجود ہے ،کسی بھی قسم کی ایمرجنسی و ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کیلئے ایمبولینس سروس اورفائر بریگیڈ کا بھی انتظام کیا گیا ہے ۔دعوت اسلامی کے تحت ہونے والا تربیتی اعتکاف طے شدہ جدول کے مطابق ہوگا جس میں نماز، تلاوت قرآن،ذکر واذکار،نفلی عبادت کے ساتھ ساتھ مختلف موضوعات پر سنتوں بھرے بیانات اور تربیتی حلقے لگائے جائیں گے ۔اس سنت اعتکاف میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ روزانہ بعد نماز عصر اور بعد تراویح ہوگا جس میں امیر اہلسنت علامہ محمد الیاس عطار قادری مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کے  سوالات کے جوابات دینگے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

موٹر سائیکلوں پر نصب ایم ٹیگ نئی چپ پر کام جاری

آئی جی کا پولیس سٹیشن آن ویلز کا دورہ ،خدمات کا جائزہ

ٹک ٹاکر ثناء یوسف قتل کیس،وکلاء صفائی کو گواہان پر جرح کا آخری موقع

اسلام آباد ،سرچ آپریشن ،35مشکوک افراد تھانے بند

کھیوڑہ ،ذاتی رنجش پر ایک شخص قتل

اسلام آباد،مہنگی اشیا فروخت کرنے پر 11دکاندار گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی